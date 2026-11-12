Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду

Министр озвучил свою инициативу в ходе заседания Совета при президенте по физической культуре и спорту, передает ТАСС. «Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031–2033 годы», – сказал Дегтярев.
В 2013 году летняя Универсиада прошла в Казани, а в 2019 году зимние Игры состоялись в Красноярске.
Екатеринбург должен был принять летнюю Универсиаду 2023 года, однако был лишен этого права из-за санкций в отношении российского спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль сообщил о проведении Владимиром Путиным заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
В прошлом месяце Михаил Дегтярев заявил о намерении страны вновь претендовать на проведение Всемирной универсиады.
В прошлом году министр спорта анонсировал участие российских спортсменов в летней Универсиаде в нейтральном статусе.