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    12 ноября 2026, 20:09 • Новости дня

    Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных при крушении вертолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Малатья потерпел крушение вертолет S-70, в результате погибли четверо военнослужащих, сообщило министерство обороны Турции.

    Вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство IHA сообщило о крушении вертолета в районе Ешильюрт провинции Малатья на востоке Турции.

    В марте 2026 года четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan погибли в результате падения вертолета в территориальных водах эмирата.

    В 2024 году военный вертолет потерпел крушение рядом с автозаправкой в Турции, в результате погибли четыре человека.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 20:41 • Новости дня
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17

    Tекст: Вера Басилая

    Мексика приобретает десять российских вертолетов Ми-17 для нужд военно-морского флота, сообщил министр ВМС страны адмирал Раймундо Педро Моралес Анхелес.

    «Мы закупаем различные воздушные суда, в частности палубные вертолеты для кораблей, а также десять Ми-17 для перевозки войск», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Президент Клаудия Шейнбаум пояснила, что закупки авиационной техники для министерств обороны и военно-морского флота связаны с задачами обеспечения безопасности, а также с ликвидацией последствий стихийных бедствий в рамках государственных программ гражданской защиты.

    Министр национальной обороны генерал Рикардо Тревилья Трехо сообщил, что ведомство также приобретает 11 американских вертолетов Black Hawk UH-60 и два самолета Super Hercules. По его словам, техника будет использоваться для поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, а также для перевозки военнослужащих и санитарной эвакуации. Ожидается, что эти воздушные суда прибудут в Мексику в 2028–2029 годах.

    Шейнбаум напомнила, что после сильных дождей в пяти штатах страны год назад мексиканским властям пришлось организовать масштабную воздушную операцию для доставки продовольствия и оказания помощи населению. Тогда вертолеты пришлось перебрасывать в пострадавшие районы из других частей страны, что показало необходимость расширения авиационного парка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия предложила ЮАР поставки вертолетов Ми-17 и оборудования.

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил прибытие в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    10 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18

    Cumhuriyet: Число погибших при взрыве на турецком заводе достигло 18

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв взрыва на металлургическом заводе в Измире выросло до 18, сообщила турецкая газета Cumhuriyet.

    «Последние новости… Число рабочих, погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага города Измира, возросло до 18», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай сообщил о выдаче ордеров на задержание 11 человек по делу о взрыве.

    Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил о 17 погибших в результате происшествия.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины.

    Российская делегация отправилась в Москву после завершения консультаций с американской и украинской сторонами в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу из пяти членов делегации и шести экспертов возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Источник сообщил о достижении соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров о континентальной безопасности.

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    10 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Турции выдали ордера на задержание 11 человек по делу о взрыве на заводе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках расследования взрыва на металлургическом заводе в турецком Измире, унесшего жизни 17 рабочих, правоохранительные органы выдали ордера на задержание 11 человек, включая председателя совета директоров предприятия, сообщил заместитель министра юстиции страны Джан Тунджай.

    «В отношении 11 человек, в том числе председателя совета директоров HABAŞ, выданы ордера на задержание», – заявил Тунджай, которого цитирует РИА «Новости».

    По словам замминистра, накануне были оформлены ордера в отношении шести человек, а во вторник было принято решение о задержании еще пятерых. Расследование обстоятельств взрыва продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел на металлургическом заводе в турецком Измире. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек при происшествии.

    Позже количество жертв взрыва увеличилось до 17.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    10 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Reuters: Арабская коалиция перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду.

    Коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по столице Саудовской Аравии, на фоне продолжающихся столкновений между королевством и движением «Ансар Аллах», пишет Reuters.

    Служба гражданской обороны королевства выпустила предупреждение для жителей Эр-Рияда, но позже сообщила об устранении угрозы.

    Коалиция также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении южных регионов Саудовской Аравии. Для городов Абха и Хамис-Мушайт также выпускались предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет.

    В воскресенье арабская коалиция перехватила две летевшие на Эр-Рияд ракеты йеменских мятежников.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили запущенную хуситами по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

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    10 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Число погибших при взрыве на заводе в турецком Измире выросло до 17

    Tекст: Антон Антонов

    Количество жертв взрыва и последующего пожара на металлургическом заводе в турецкой провинции Измир увеличилось до 17 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

    «Я желаю милости Аллаха нашим 17 гражданам, погибшим в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на металлургическом заводе в Измире, а также терпения и соболезнований их скорбящим семьям и родственникам», – написал Мемишоглу в X.

    Министр добавил, что вместе с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром и министром труда и социальной защиты Ведатом Ишикханом он навестил пострадавших в больницах и получил информацию об их состоянии.

    По словам главы ведомства, медицинские бригады продолжают прилагать большие усилия для скорейшего выздоровления раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 16 человек в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Взрыв произошел на заводе Habas в Алиаге.

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