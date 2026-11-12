Прокуратура США отказалась от сделки с российскими руферами

Прокуратура США отменила сделку с российскими руферами Кузнецовым и Николау

Tекст: Денис Тельманов

Стороны планировали заключить сделку, по которой россияне признали бы вину в правонарушении небольшой тяжести за восхождение на нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, передает ТАСС.

«Прошлой ночью мы получили электронное письмо от офиса прокуратуры, в котором говорится, что они больше не предлагают сделку с правонарушением небольшой тяжести, и вместо этого хотят продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях», – сообщил Биэл.

Юрист добавил, что первоначальное соглашение предусматривало наказание в виде общественных работ. Теперь Кузнецову и Николау грозят тюремное заключение и депортация в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заседание суда в Нью-Йорке по делу забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг российских руферов перенесли.

В июле прокуратура Манхэттена пригрозила россиянам лишением свободы на срок до 20 лет.