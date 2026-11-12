Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил к лету 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в стране и включить в нее меры по увеличению количества турниров, передает РИА «Новости».

«Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что перечень соревнований еще формируется и в дальнейшем должен регулярно пополняться. Широкий доступ к турнирам он назвал вопросом справедливости и создания равных условий для развития талантов.

В среду Кремль анонсировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства в четверг открыл заседание Совета. На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.