Путин поручил провести «Кубок защитников Отечества» на высшем уровне

Tекст: Ольга Иванова

В четверг Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил, что с будущего года единый календарный план спортивных соревнований пополнит «Кубок защитников Отечества». «Я прошу министерство спорта во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества», региональными и местными властями создать все условия для его проведения на самом высоком уровне, в том числе обеспечить достойное освещение в средствах массовой информации», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Президент также поручил оказывать поддержку общественным, корпоративным и бизнес-инициативам по проведению спортивных соревнований. По словам российского лидера, необходимо выработать эффективные и понятные алгоритмы взаимодействия организаторов массовых турниров и спортивных федераций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле после встречи с американскими эмиссарами.

В среду Кремль анонсировал проведение заседания Совета по развитию физической культуры и спорта с основной темой массовых спортивных мероприятий и соревнований.