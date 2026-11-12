Путин поручил разработать план локализации выпуска аккумуляторов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития систем накопления электрической энергии, которое прошло 6 октября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Кабмин при участии Росатома, Газпромбанка, Фонда поддержки проектов НТИ и других заинтересованных организаций должен создать условия для непрерывного развития и внедрения российскими коммерческими компаниями научно-технологических разработок в сфере выпуска аккумуляторов.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 31 марта 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Путин пообещал оказать всестороннюю господдержку отрасли производства эффективных систем накопления электроэнергии.

Тогда же он заявил о способности России к 2030 году самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на аккумуляторные батареи.

В Московском регионе в промышленную эксплуатацию ввели еще одну мощную фабрику Росатома по выпуску аккумуляторов.