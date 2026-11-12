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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

    Развожаев сообщил о нейтрализации восьми атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

     «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников», – сообщил губернатор в «Максе».

    По словам губернатора, в результате атаки никто из людей не пострадал, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские БПЛА атаковали Севастополь.

    На днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    10 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Севастополь

    Развожаев сообщил о работе ПВО при отражении атаки ВСУ на Севастополь

    Украинские БПЛА атаковали Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Берегите себя!» – написал Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Режим временного ограничения электроснабжения был снят в Севастополе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    10 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Жителю Крыма запросили 22 года за съемку антироссийского фильма для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гособвинение попросило суд приговорить кинематографиста из Крыма Нестора Штормового (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 22 годам колонии строгого режима за съемку антироссийского фильма по заданию украинской подпольной организации.

    Первые пять лет наказания прокурор просит назначить с отбыванием в тюрьме, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда. По версии следствия, Штормовой (до 2021 года носил имя Василий Лапоногов) установил контакт с представителем запрещенной в России террористической украинской организации «Атеш» и предложил снять фильм об агрессии российских военных в отношении мирных жителей.

    В организации идею поддержали и пообещали помощь с продвижением картины. В титрах обвиняемый планировал указать, что фильм снят при поддержке этой структуры.

    Съемки Штормовой проводил на мобильный телефон в Севастополе. В отношении него слушается дело об участии в террористической организации и госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Крыма получил 29 лет колонии за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

    Ранее гражданина России приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей на полуострове по заданию украинской разведки.

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    10 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Болгарии в массовом ДТП погибли не менее десяти человек

    Не менее 10 человек погибли в ДТП с более чем 50 автомобилями в Болгарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Болгарии не менее десяти человек погибли и многие пострадали в результате столкновения более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия», сообщил губернатор области Ямбол Георги Чалыков.

    Авария произошла в районе города Ямбол в условиях густого тумана, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

    В МВД Болгарии уточнили, что инцидент на автомагистрали «Фракия» произошел около 07:00 утра (около 08:00 мск). В ДТП столкнулись автобус, а также несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. На месте продолжается спасательная операция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на юго-востоке Турции.

    Ранее около 30 школьниц получили травмы в аварии с автобусом и трактором на юге Израиля.

    Также 15 человек погибли в индийском Гвалиоре из-за наезда грузовика на толпу у храма.

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    10 ноября 2026, 02:54 • Новости дня
    Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе завершен, сообщила компания «Севастопольэнерго».

    Потребителей подключают к сети по команде диспетчера, сообщает компания в «Максе».

    «Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», – говорится в обращении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российское правительство выделило 350 млн рублей из резервного фонда на поддержку малого и среднего предпринимательства в Крыму и Севастополе.

    В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику «два часа через шесть».

    В среду школьные каникулы в Севастополе продлили на два дня из-за ограничений электроснабжения, вызванных ударами ВСУ.

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    11 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении информационного центра на платформе Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось.

    25 октября сообщалось, что очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей.

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    10 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Коми

    МВД: Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Коми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Микроавтобус с пятью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся на бок в Сосногорском районе Республики Коми.

    Авария произошла во вторник утром на 20-м километре автодороги Керки – Дутово. Транспортное средство следовало по маршруту № 536 из Ухты в Нижний Одес, передает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД региона.

    По предварительным данным ведомства, в салоне находились пять человек. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется.

    На место происшествия выехали экстренные службы, специалисты выясняют причины аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Пермском крае после ДТП с микроавтобусом госпитализировали пять человек.

    На прошлой неделе ГУ МЧС по Республике Хакасия сообщило о шести пострадавших в результате аварии с участием рейсового микроавтобуса.

    В прошлом месяце в Сысольском районе Республики Коми травмы в столкновении автомобилей получили шесть человек.

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    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Болгария объявила среду днем траура из-за гибели 12 человек в массовом ДТП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что среда будет объявлена днем траура в связи с гибелью 12 человек в результате массового ДТП в районе города Ямбол.

    ДТП произошло во вторник утром в условиях густого тумана. В результате столкновения нескольких десятков автомобилей погибли 12 человек и порядка 50 были ранены, передает РИА «Новости».

    «Совет министров объявит завтрашний день днем траура», – приводит слова Радева Болгарское национальное радио.

    Президент страны Илияна Йотова в связи с инцидентом прервала свое участие в конференции в Париже, а министр транспорта Георгий Пеев срочно возвращается в Болгарию из турецкой Анталии, где проходил климатический форум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник губернатор области Ямбол Георги Чалыков сообщил о гибели не менее десяти человек при столкновении более чем 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия».

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    10 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Госдума одобрила регистрацию находящихся в международном розыске автомобилей

    Госдума одобрила в первом чтении регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий регистрировать в России находящиеся в международном розыске автомобили.

    В настоящее время законодательство запрещает совершать регистрационные действия с числящимися в розыске транспортными средствами. Новый документ предусматривает возможность регистрации таких автомобилей с учетом особенностей, которые определит МВД России, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на защиту граждан, купивших ввезенные в страну машины и позднее выяснивших факт их нахождения в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных государств. Зарубежные правоохранительные органы не всегда предоставляют информацию о причинах объявления техники в розыск, что затрудняет принятие объективных решений.

    В пояснительной записке подчеркивается вынужденность обращения автовладельцев в суды для защиты прав. Однако даже при удовлетворении требований прекращение розыска и удаление сведений из базы данных Интерпола остается исключительной прерогативой инициировавшей розыск страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о регистрации находящихся в международном розыске автомобилей.

    В прошлом месяце МВД сообщило о снятии с розыска сотен разыскиваемых Канадой и Германией машин.

    В мае в ведомстве заявили об отсутствии необходимости предоставлять страховку для регистрации транспортного средства.

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    10 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Крыму и Севастополе признали невозможным соблюдение графиков отключений света

    Tекст: Ольга Иванова

    Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму и Севастополе, при этом соблюдение графика отключений пока невозможно, сообщили предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».

    В энергосистеме республики действуют ограничения, при которых невозможно соблюдать графики отключений и равномерно распределять мощности, передает «Крымэнерго» в «Макс».

    «На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно», – заявили в компании.

    Отключения оборудования происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, поэтому предварительно информировать потребителей нельзя. Социально значимые объекты получают электричество по резервным схемам. Эти меры нужны для ликвидации перегруза электросетей и предотвращения аварий.

    Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе. Поступающей электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, при этом энергетики оперативно регулируют нагрузку, а социальные объекты обеспечены электроснабжением, сообщает «Севастопольэнерго».

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что ограничения введены из-за аварий на магистральных линиях за пределами полуострова и объектах энергетики в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье электроснабжение ограничили по всей территории Крыма.

    В пятницу все аварийные бригады республики перевели в усиленный режим работы.

    В четверг в энергосистеме Крыма ввели ограничения из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова.

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