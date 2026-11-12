Правительство поддержало идею о продаже красивых автономеров с доработкой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правительство выступило за принятие законопроекта, однако указало на необходимость его корректировки. «Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», – цитирует итоговый документ ТАСС.

Кабмин обратил внимание на то, что новая редакция документа отличается от ранее поддержанной. Депутаты предложили разделить номера на уникальные и индивидуальные, исключив положение об определении перечня доступных комбинаций регистрирующим органом. По оценке властей, это создает правовую неопределенность и лишает процедуру прозрачности.

Кроме того, исключение полномочий МВД несет риски раскрытия информации об использовании определенных буквенно-цифровых комбинаций на автомобилях охраняемых лиц и государственных органов. В правительстве уверены в необходимости закрепить за министерством полномочия по регулированию порядка резервирования, тогда как кабмин должен устанавливать размер платы и порядок ее взимания через портал государственных услуг.

Реализация инициативы позволит увеличить доходы федерального бюджета за счет поступления платы за номера без дополнительных государственных расходов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил вероятность вступления новых правил в силу с 1 сентября 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инициативу о легальном приобретении регистрационных знаков через портал госуслуг доработали с учетом замечаний правительства.

В апреле проект о продаже красивых регистрационных знаков решили доработать после рассмотрения профильным комитетом Госдумы.

В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу о продаже автомобильных номеров через портал «Госуслуги».