Tекст: Денис Тельманов

«Российская система контрольно-надзорной деятельности достигла масштаба, при котором само количество обязательных требований становится фактором издержек для экономики», – отметил Шойгу в интервью «Российской газете».

По словам секретаря Совбеза, в профильном федеральном реестре закреплено более 490 тыс. обязательных к исполнению норм. Из-за этого складывается парадокс, при котором государство требует соблюдения правил, но не может гарантировать их выполнение.

Бизнесу при этом приходится тратить средства на подтверждение своей добросовестности, а не на прямое развитие. Решением проблемы должна стать смена способа обеспечения безопасности, а не отказ от самих требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом.

Летом Шойгу заявил о необходимости усиления координации государств БРИКС из-за появления американских военно-биологических лабораторий по всему миру.

В прошлом году секретарь Совбеза назвал чрезмерными расходы на содержание надзорных органов в стране.