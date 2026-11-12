Депардье передумал обжаловать приговор по делу о домогательствах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Адвокаты артиста направили уведомление об отказе от апелляции, что приведет к вступлению в силу приговора первой инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter. Апелляционные слушания планировалось провести с 16 по 20 ноября.

Ранее парижский суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за непристойное поведение в отношении 54-летней художницы-декоратора и 34-летней помощницы режиссера. Актера постановили занести в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лишили права участвовать в выборах на два года.

Суд обязал обвиняемого выплатить пострадавшим 1000 и 2000 евро в качестве компенсации, однако отклонил требования прокуратуры о взыскании 20 тыс. евро за моральный вред и о принудительном психологическом лечении. По словам одной из потерпевших, которые приводит агентство Mediapart, после инцидента актер отказался извиняться и накричал на нее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продюсер Арно Фрилле сообщил об отказе Жерара Депардье от переезда в Россию.

В прошлом году парижский суд признал актера виновным по делу о домогательствах во время съемок картины.

Жерар Депардье собирался обжаловать вынесенный приговор.