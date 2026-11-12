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    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня

    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Рябков заявил о подготовке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

    Замглавы МИД Рябков подтвердил подготовку встречи лидеров России, США и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

    Подготовка возможной встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, передает ТАСС.

    «Пока все в работе, все в процессе», – сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах проведения трехсторонних переговоров на полях саммита АТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек всеобщее внимание к планирующимся переговорам.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проведения трехсторонней встречи в Китае.

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    12 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генсек ЛАГ Фахми призвал оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество принять срочные меры для оказания гуманитарной помощи сектору Газа.

    Генсек обратил внимание на острую нехватку медикаментов, питьевой воды и продовольствия в палестинском эксклаве, пишет Anadolu.

    «Действуйте незамедлительно и скоординированно, чтобы оказать всю возможную поддержку для спасения жизней и доставки срочной гуманитарной помощи жертвам», – призвал он.

    В связи с чрезвычайной ситуацией ЛАГ выступила с инициативой создания Сети экстренной гуманитарной помощи, к которой приглашаются все профильные организации.

    Фахми подчеркнул, что из-за проливных дождей и наводнений разрушены 40 тыс. временных укрытий и 70 тыс. палаток. В результате пострадали более 200 тыс. палестинцев, тысячи семей остались без крыши над головой и средств обогрева.

    С октября 2023 года в результате израильских атак погибли 74 653 человека, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры оценивается ООН в 71,4 млрд долларов. При этом Израиль продолжает препятствовать ввозу согласованных объемов продовольствия и стройматериалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных лиц.

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    12 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Новые демократы в Конгрессе поддержали инициативу об импичменте Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен-демократ Ал Грин и лидеры коалиций Removal Coalition и Courage for Democracy Project сообщили Fox News Digital, что по меньшей мере девять избранных прогрессивных демократов Палаты представителей намерены продолжить его попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу.

    По данным коалиции, как минимум девять новых прогрессивных членов демократической фракции Палаты представителей рассчитывают поддержать инициативы об импичменте президента Дональда Трампа, начатые уходящим конгрессменом от Техаса Алом Грином, рассказал он после пресс-конференции на Капитолийском холме, передает Fox News Digital.

    Грин рассчитывает, что избранные демократы Мелат Кирос из Колорадо, Дэн Ко из Массачусетса, Крис Рабб из Пенсильвании, Анджела Гонсалес-Торрес из Калифорнии и еще несколько новоизбранных коллег продолжат его кампанию за импичмент. «Импичмент – единственное средство для нашего будущего. Мы не можем иметь дело с президентом, который занимается коррупцией. Цель состоит в том, чтобы президент был отстранен от должности. Я аплодирую смелым членам, которые перенесут эти усилия в следующий состав Конгресса», – заявил Грин.

    Гонсалес-Торрес подчеркнула, что намерена продолжить усилия Грина, представляя более 100 тыс. избирателей Лос-Анджелеса, которые, по ее словам, избрали ее в Конгресс. Организаторы признают, что даже при одобрении статей импичмента Палатой представителей Сенат может вновь отказать в осуждении, как это произошло в двух предыдущих процессах против Трампа, однако надеются на усиление давления со стороны активистов.

    Сооснователь Courage for Democracy Project Кира Хавенс заявила, что по мере разъяснения причин, «почему так важно избавиться от Трампа», поддержка импичмента среди демократов будет расти, хотя часть противников президента, по ее словам, сомневается в правовых основаниях обвинений и шансах на успешный процесс в Сенате. Связанный с Courage for Democracy Project конституционный эксперт указал на возможные дополнительные механизмы в процедурах Сената, но признал, что Конституция закрепляет исключительные полномочия Палаты по выдвижению импичмента и Сената по его рассмотрению.

    Основательница Removal Coalition Джессика Денсон раскритиковала демократов, которые уделяют больше внимания слушаниям в Конгрессе и возможным уголовным делам против чиновников администрации, чем импичменту самого президента, назвав таких однопартийцев «безвольными» и заявив, что массовое давление избирателей вынудит их поддержать требования коалиции. Представители объединения добавили, что одних слушаний и расследований недостаточно и что в Конгрессе должны быть одобрены статьи импичмента.

    Коалиция, в которую входят две правозащитные структуры, действующие и избранные конгрессмены, также намерена добиваться импичмента министра обороны Пита Хегсета, полагая, что возможные нарушения с его стороны могут затронуть и президента. При этом участники кампании признают, что даже установление проступков Хегсета не станет автоматическим юридическим или конституционным основанием для ответственности Трампа. Запросы Fox News Digital о комментариях, направленные Трампу и Хегсету, остались без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году член Палаты представителей США от Демократической партии Ал Грин внес резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за злоупотребление властью.

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    12 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Al Jazeera: Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку на фоне обострения боев между международно признанным правительством и силами движения «Ансар Алла».

    Представитель хуситов назвал заявления Эр-Рияда «ложью» и отметил, что беспилотник атаковал насосную станцию в Янбу на побережье Красного моря, а по аэропорту Эр-Рияда выпустили три крылатые ракеты, пишет Al Jazeera.

    Ранее силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате трех ракет, летевших на Эр-Рияд, и беспилотников, направленных на Мекку и южные регионы. Власти королевства заявили, что обломки двух баллистических ракет упали в деревне Сабуха в провинции Мекка, назвав это вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

    Бои в Йемене усилились. Представитель йеменской армии Маджед Абдулла аль-Нузаили сообщил о гибели и ранении как минимум 138 бойцов хуситов и проведении сотен атак. Силы коалиции нанесли 23 авиаудара.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об успешном ракетном ударе по командному центру коалиции в районе Эль-Бурайка в Адене.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв конфликта возросло до 11 755 человек. С начала августа свои дома покинули более 320 тыс. человек, удары наносятся по медучреждениям и машинам скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Алла» сообщили о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам.

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    12 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Солдат ЦАХАЛ обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Israel National News: Солдаты ЦАХАЛ удалили Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы получили указание удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак, пишет местная пресса.

    Инструкция последовала за заявлениями в сети о том, что иранские хакеры якобы получили доступ к кондиционерам на военных базах и использовали их датчики для картографирования внутренних помещений и даже создания их изображений, сообщает Israel National News со ссылкой на публикацию в соцсетях.

    В публикации издания также отмечается, что иранцы опубликовали фото, якобы демонстрирующие их возможности. Однако, военные чиновники Израиля отрицают сообщения об шпионаже, а связь между предполагаемым приказом об удалении и опасениями по поводу иранского вмешательства остается неподтвержденной, подчеркивает Israel National News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    На прошлой неделе американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием критической инфраструктуры.

    В прошлом месяце Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки военных баз США.

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    12 ноября 2026, 10:34 • Новости дня
    Галибаф заявил о невозможности вернуть Ормузский пролив к довоенному статусу

    Al Jazeera: Тегеран передал Вашингтону семь условий для завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу, а дальнейший ход мирных переговоров зависит от ответа США на семь условий Тегерана.

    Спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив больше не будет функционировать по правилам, действовавшим до начала вооруженного конфликта с США и Израилем. По его словам, Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по контролю над этим стратегическим маршрутом, пишет Al Jazeera.

    «Там нет международных свободных вод, и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не применяется к проливу. Правила в Ормузском проливе регулируются законами двух омывающих его прибрежных государств», – заявил Галибаф.

    Он отметил, что Тегеран через катарского посредника передал Вашингтону семь условий для начала мирных переговоров. В их числе снятие морской блокады и санкций, разморозка иранских активов, прекращение боевых действий на всех фронтах и официальное объявление об окончании войны. Галибаф добавил, что теперь мяч находится на стороне США.

    Кроме того, спикер парламента рассказал об обращениях американских официальных лиц к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить посредником в прямых переговорах с Тегераном во время визита в Москву. Галибаф также предостерег избранного президента США Дональда Трампа от новых атак на исламскую республику, предупредив об угрозе очередного поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о достижении взаимопонимания между Тегераном и Маскатом по вопросам судоходного коридора в Ормузском проливе.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива из-за агрессии против Ирана серьезным дестабилизирующим фактором для мирового энергосектора.

    В понедельник инфраструктура иранского острова Кешм избежала повреждений при ударах США.

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    12 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    В ДТП с участием 18 автомобилей в ОАЭ погибли 14 человек

    МВД ОАЭ: В результате ДТП в эмирате Фуджайра погибли 14 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В эмирате Фуджайра в результате крупного ДТП с участием 18 легковых автомобилей и пяти грузовиков погибли 14 человек, сообщили в министерстве внутренних дел ОАЭ.

    Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 14 человек, еще 30 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ОАЭ.

    В аварии участвовали 18 легковых автомобилей и пять грузовиков. Правоохранительные службы расследуют причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индийском городе Гвалиор 15 человек погибли в результате наезда грузового автомобиля на толпу молящихся около храма.

    В результате крупного ДТП в мексиканском штате Наярит погибли по меньшей мере 16 человек.

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    12 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных при крушении вертолета

    Tекст: Денис Тельманов

    В турецкой провинции Малатья потерпел крушение вертолет S-70, в результате погибли четверо военнослужащих, сообщило министерство обороны Турции.

    Вертолет рухнул по неустановленной причине в районе Ешилъюрт, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг агентство IHA сообщило о крушении вертолета в районе Ешильюрт провинции Малатья на востоке Турции.

    В марте 2026 года четыре военнослужащих ВС Катара, один военнослужащий ВС Турции и два сотрудника турецкой компании Aselsan погибли в результате падения вертолета в территориальных водах эмирата.

    В 2024 году военный вертолет потерпел крушение рядом с автозаправкой в Турции, в результате погибли четыре человека.

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    12 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае продолжат диалог по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.

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    12 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    «CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

    На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

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    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

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    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

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    12 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Хуситы атаковали военно-транспортный самолет Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» осуществило атаку на аэродром, расположенный на юго-востоке Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». «Вооруженные силы Йемена нанесли удар беспилотником по военно-транспортному самолету в аэропорту Шарура. Операция достигла своей цели», – заявил Сариа.

    Военный представитель йеменского мятежного движения также добавил, что вторая операция была направлена против саудовской авиабазы в городе Хамис-Мушейт на юге королевства. Удар по этому военному объекту был нанесен с использованием баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на Мекку.

    В среду движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде.

    Во вторник йеменские мятежники сообщили об атаке беспилотниками и баллистическими ракетами на нефтяную инфраструктуру и военные объекты в Саудовской Аравии.

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