Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

«Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.