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    12 ноября 2026, 18:28 • Новости дня

    Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

    Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая химическая промышленность столкнулась с падением объемов производства, заказов и оборотов на фоне резкого роста цен на природный газ.

    С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

    «Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

    Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.

    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 03:41 • Новости дня
    Премьер Венгрии Мадьяр отказался считать российский газ дешевым
    Премьер Венгрии Мадьяр отказался считать российский газ дешевым
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский газ не является дешевым для Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Мадьяр заявил, что «вопреки утверждениям прошлого правительства газ, поступающий из России, на самом деле вовсе не дешевый». По словам Мадьяра, все цены привязаны к биржевым котировкам, поэтому понятия «дешевый российский газ» не существует, а его стоимость ориентируется на цены в газовом хабе TTF – виртуальной торговой платформе в Нидерландах, служащей основным ценовым ориентиром для европейского рынка, передает ТАСС со ссылкой на ATV.

    Мадьяр подчеркнул, что стоимость газа для Венгрии складывается из ряда факторов, среди которых значительную роль играют затраты на транзит. Поэтому правительство стремится диверсифицировать источники и маршруты поставок, чтобы усилить переговорные позиции.

     «Если газ поступает только с одного или двух направлений, то наша позиция слаба, но если он может поступать из восьми различных надежных источников, то мы получаем возможность обсуждать тарифы на транзит и даже торговаться на эту тему», – уточнил Мадьяр.

    Премьер добавил, что кабинет министров и государственная компания MVM будут стремиться сформировать такой энергетический баланс, который обеспечит надежные поставки газа по максимально доступным ценам, и сообщил о планах в ближайшее время провести ряд встреч с европейскими коллегами.

    В настоящее время большая часть потребляемого Венгрией газа поступает из России по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    В понедельник Мадьяр признал невозможность быстрого отказа страны от российского газа и заявил о сохранении закупок при ориентации на независимость от него.

    В пятницу Капитань заявил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    12 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы

    Газпром: Отказ от ископаемого топлива сделал Европу уязвимее к кризисам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика отказа от ископаемых видов топлива в Европе доказала свою неэффективность, сделав европейский рынок более уязвимым к любым внешним кризисам, заявили в Газпроме.

    «В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ», – цитирует компанию РИА «Новости».

    Там отметили, что другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора.

    В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона, заключили в «Газпроме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Газпром сообщил о рисках для европейских потребителей зимой из-за высоких темпов отбора энергоносителя из подземных резервуаров.

    В прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища из-за отказа от поставок российского газа.

    В сентябре Газпром предупредил о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей газом из-за высоких цен и медленного заполнения хранилищ.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    11 ноября 2026, 16:11 • Новости дня
    Чехия захотела увеличить добычу газа на Украине до миллиарда кубометров

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита во Львов обсудил расширение добычи чешскими компаниями украинского газа до 1 млрд кубометров.

    По его словам, Прага рассчитывает на расширение работы чешской энергетической компании во Львовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Предприятие работает на украинском рынке с 2014 года.

    «Мы бы хотели, чтобы добыча продолжалась и расширялась на другие регионы Украины, и чтобы мы вышли с сотен кубических метров, например, к миллиарду кубических метров газа. В конечном итоге этот газ мог бы использоваться и в Чехии», – заявил Гавличек.

    Вице-премьер прибыл на территорию Украины во главе делегации представителей чешских деловых кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о подготовке Прагой специальной миссии предпринимателей для получения лицензии на добычу украинского газа.

    Спикер парламента Чехии Томио Окамура предложил рассмотреть возможность диверсификации поставок энергоресурсов в сторону России для снижения цен.

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    10 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре Испания возобновила импорт российского сжиженного природного газа после того, как в сентябре не закупила ни одной партии.

    Испания в октябре получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. По итогам месяца Россия стала четвертым по величине поставщиком газа в страну. Лидером оказались США (44,3%), за ними следуют Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%), передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую энергетическую компанию Enagas.

    За первые десять месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Первое место занимает Алжир (33,9%), второе – США (32,2%). Всего с начала года Испания импортировала газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

    В сентябре власти Испании запланировали отказаться от закупок российского СПГ с начала 2027 года.

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

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    11 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили продолжение поставок газа в Сербию

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» Александр Вулин обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию.

    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщается в канале российской компании в «Макс».

    «Состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета ГП «Србиягаз» Александра Вулина. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о полете в Россию на переговоры по газовому контракту.

    Он заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

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