Американский самолет-разведчик около четырех часов патрулировал границы России

Tекст: Ольга Иванова

Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 9:47 мск и направилось на север, передает РИА «Новости». Самолет облетел Калининградскую область, а затем направился в сторону Эстонии вдоль границ прибалтийских государств с Россией и Белоруссией.

К 17:25 мск самолет завершил облет российских границ, сделав еще одну петлю вокруг Калининградской области, и направился обратно. В это время борт пролетал над территорией Польши.

Самолет Bombardier Artemis II был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

В воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.