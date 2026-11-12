  • Новость часаПутин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьба жителей Константиновки выявит отношение Киева к людям
    Эксперт: Стремление спасти жизни людей лежит в основе дипломатии Путина
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    12 ноября 2026, 18:17 • Новости дня

    Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на проходящем в китайском Нанкине юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

    Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

    Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

    В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

    Комментарии (19)
    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



    Результаты
    8 комментариев

    Комментарии (12)
    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 06:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

    Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, в команду вошли 16 спортсменов.

    В состав мужской команды включены Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую сборную представят Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

    «По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач», – заявили в федерации.

    Там уточнили, что Терентьева, Коростелев и Непряева уже прибыли в Скандинавию для участия в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные лыжники продолжают подготовку в России в ожидании решения вопросов с выездом. Первые два этапа Кубка мира состоятся с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука и с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    Федерация лыжного спорта Финляндии отказалась препятствовать участию россиян в соревнованиях.

    В середине октября Россия получила максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Рубио и Ван И поддержали идею саммита с Россией по ядерному разоружению

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора признали необходимость проведения переговоров на высшем уровне с участием России для сокращения запасов ядерного оружия, сообщил Госдеп.

    Рубио и Ван И пришли к выводу, что глобальный мир и ядерное разоружение требуют диалога лидеров трех стран. Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Госдепартамента США в соцсети X, передают «Вести».

    «Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США решили сосредоточиться на вопросах контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    Посол упрекнул Канаду в трусости из-за отказа в визах хоккеистам

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение властей Канады отказать в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею является проявлением трусости, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», – приводит его слова РИА «Новости».

    Степанов добавил, что решение канадского правительства наносит вред спортивной репутации страны, а канадцы, по его мнению, не в восторге от такого поведения властей.

    Дипломат отметил, что кабинет премьер-министра Марка Карни подтвердил «глубину своей русофобии», и назвал такое развитие событий предсказуемым.

    Ранее Карни сообщил о намерении Канады не только не выдавать визы спортсменам из России, но и запретить участие в турнире тем российским игрокам, которые находятся на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России.

    Мария Захарова охарактеризовала решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам как проявление неонацизма.

    Телекомпания TSN сообщила об отказе Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Концерт «Магия русского балета» прошел в Китае

    Концерт с участием звезд Большого театра состоялся в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов сообщил, что в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошел концерт «Магия русского балета» с участием звезд Большого театра.

    В мероприятии, прошедшем в рамках «Московских сезонов», приняли участие артисты из российской столицы, передает ТАСС.

    «Это был настоящий гала-концерт с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра, а также мастеров танцевального искусства из Москвы, в том числе премьера Большого театра Дениса Родькина», – рассказал Козлов.

    Он добавил, что выступление объединило живое исполнение музыки и визуальные эффекты, созданные с помощью современных сценических технологий.

    В среду в Шэньчжэне также начал курсировать посвященный Москве тематический поезд метро, вагоны которого оформили фотографиями достопримечательностей столицы. В начале недели в Гонконге состоялся показ моды, объединивший работы 26 московских дизайнеров и брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за 18 минут.

    Также представитель Китая на «Интервидении» Ван Си назвал ценной возможность увидеть балет в Большом театре.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    В РЖД анонсировали возобновление курсирования поезда из Пекина в Россию

    РЖД: Поезда между Пекином и Иркутском возобновят работу после паузы в шесть лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания РЖД объявила о возобновлении курсирования пассажирских поездов из Пекина в Иркутск через Монголию после шестилетнего перерыва, вызванного пандемией.

    Как уточнили в канале РЖД в Max, международные поезда начнут курсировать по маршруту с 25 ноября.

    «РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской народной республики он отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября», – сообщили в РЖД.

    Поезд будет отправляться один раз в неделю. Из Пекина состав поедет по средам с остановкой в Улан-Баторе в четверг и прибытием в Иркутск в пятницу. В обратном направлении поезд отправится в субботу и прибудет в столицу Китая в понедельник.

    В составе будут использоваться пассажирские вагоны китайского производства, включая купейные, СВ и вагон-ресторан. Продажа билетов откроется в ближайшее время, приобрести их можно будет за 60 суток до отправления.

    Прежнее железнодорожное сообщение между Россией и Китаем было прервано в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания РЖД объявила о введении нового порядка взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении туристического потока между Россией и Китаем на 50% за первое полугодие 2026 года.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 15:27 • Новости дня
    Россиянка Семьянова завоевала бронзу на чемпионате мира по стендовой стрельбе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская спортсменка Дарья Семьянова стала бронзовым призером чемпионата мира по стендовой стрельбе в упражнении «трап» в катарской Дохе.

    Семьянова в финале поразила 19 мишеней. Золотую медаль выиграла итальянка Джессика Росси, серебро досталось представительнице Гватемалы Адриане Руано Оливе, пишет РИА «Новости».

    Благодаря результату Семьяновой сборная России также получила олимпийскую квоту на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Чемпионат мира по стендовой стрельбе в Дохе проходит с 3 по 13 ноября, на турнире распределяются квоты на Олимпийские игры. 24-летняя Семьянова является четырехкратной чемпионкой Европы. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    В начале ноября россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на этом же турнире.

    В октябре Семьянова и Рамир Николаев завоевали золотые медали в миксте в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке
    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте