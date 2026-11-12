Жертвами стрельбы недалеко от Белого дома в Вашингтоне стали пять человек

Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

Tекст: Олег Исайченко

«Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

«Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».