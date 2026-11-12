  • Новость часаПутин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза
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    Судьба жителей Константиновки выявит отношение Киева к людям
    Эксперт: Стремление спасти жизни людей лежит в основе дипломатии Путина
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    12 ноября 2026, 18:13 • Новости дня

    Жертвами стрельбы недалеко от Белого дома в Вашингтоне стали пять человек

    AP: Жертвами стрельбы недалеко от Белого дома в Вашингтоне стали пять человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недалеко от Белого дома в центре американской столицы произошла стрельба, в результате которой смертельные ранения получили пять человек.

    В центре Вашингтона в шаговой доступности от Белого дома пять человек погибли в результате стрельбы, пишет Associated Press со ссылкой на местную полицию.

    Сообщения о выстрелах поступали рано утром в четверг из нескольких мест. Очевидцы рассказали, что по меньшей мере один из погибших находился в спортивном зале. Рядом с местом происшествия расположены престижный супермаркет, жилые дома и церковь.

    Виновник стрельбы пока не пойман. Правоохранительные органы призвали людей не появляться в районе происшествия, расположенные неподалеку школы закрыты.

    Ранее сообщалось, что в четверг при стрельбе в центре американской столицы пострадали по меньшей мере четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в штате Колорадо в результате перестрелки погибли сотрудник правоохранительных органов и подозреваемый.

    На прошлой неделе три человека стали жертвами перестрелки в штате Вашингтон.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 10:02 • Новости дня
    Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби
    Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и другие участники потасовки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили были задержаны в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили задержаны в Абу-Даби, сообщил источник в эмиратской столице, передает ТАСС.

    «Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», – сказал собеседник агентства. Накануне Двалишвили опубликовал в соцсети видео с окровавленным лицом, заявив, что Нурмагомедов и его друзья напали на него в холле отеля в момент интервью и ударили сзади.

    Позже в сети появились записи самой стычки: на одном из видео к Двалишвили сзади подходит Нурмагомедов, обращается к нему и наносит пощечину, после чего завязывается массовая драка с участием нескольких человек, еще на одной записи видно, как один из нападавших бьет грузинского бойца ногой в корпус, кадры публиковал портал «Чемпионат».

    Боец MMA Джефф Монсон в беседе с каналом «Матч ТВ» заявил, что не считает конфликт Нурмагомедова и Двалишвили принципиальным, отметив, что спортсмены просто проявляют соперничество и агрессию. Противостояние между Двалишвили и братьями Нурмагомедовыми длится давно и ранее сопровождалось словесными перепалками и потасовками с их окружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В августе российский боец Усман Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана. В прошлом году российский боец Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшей весовой категории.

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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    12 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Взрыв в Петербурге произошел в полукилометре от места августовского взрыва
    Взрыв в Петербурге произошел в полукилометре от места августовского взрыва
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате дистанционного подрыва автомобиля при выезде со двора в петербургском микрорайоне Славянка погиб офицер армии ВВС и ПВО, при этом находившийся рядом родственник военнослужащего получил ранения.

    Взрывное устройство было закреплено под днищем машины и сработало, когда водитель выезжал со двора. Инцидент произошел около 7:00 в микрорайоне Славянка. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщает «Mash».

    В момент подрыва военнослужащий находился в салоне один и скончался на месте. При этом ранения получил его родственник, который находился рядом с транспортным средством, передает «78».

    Утренний взрыв произошел в полукилометре от места аналогичного инцидента, который случился в августе. По предварительной информации, злоумышленники использовали тот же способ дистанционного подрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

    В августе установившая самодельное взрывное устройство на машину подполковника ВВС и ПВО девушка скрылась за границей.

    При взрыве этого кроссовера погиб военный летчик.

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    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    12 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    В результате взрыва автомобиля в Петербурге погиб полковник
    В результате взрыва автомобиля в Петербурге погиб полковник
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В поселке Шушары в Петербурге произошел взрыв автомобиля, в результате которого, по данным СМИ, якобы погиб находившийся за рулем военный, а также получил ранения член его семьи, сообщил источник.

    Утром в четверг на Колпинском шоссе в Шушарах прогремел взрыв легкового автомобиля, за рулем которого находился военнослужащий, пишет «Фонтанка».

    В результате происшествия, по предварительной информации, погиб офицер в звании полковника. Находившийся рядом с ним в машине член семьи выжил, но получил ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге в результате взрыва кроссовера погиб военный летчик в звании подполковника.

    В марте в Стаханове Луганской Народной Республики взорвался легковой автомобиль.

    В феврале в Одессе при взрыве машины получил ранения отставной офицер украинской армии.

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    12 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    СК возбудил дело об убийстве военного при взрыве автомобиля в Петербурге
    СК возбудил дело об убийстве военного при взрыве автомобиля в Петербурге
    @ Сергей Коньков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего, который погиб в результате взрыва легкового автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

    Следственными органами ГСУ СК России по городу Петербургу возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на месте происшествия работают оперативные сотрудники и криминалисты. В ведомстве добавили, что по делу назначается ряд необходимых судебных экспертиз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    В августе в Петербурге в результате взрыва кроссовера погиб военный летчик в звании подполковника.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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