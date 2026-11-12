Лихачев связал атаки на работников ЗАЭС с их российским выбором

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил отсутствие угроз для ядерной безопасности Заподрожской АЭС на фоне регулярных атак в районе станции со стороны украинских войск.

«Хотелось бы заверить что никаких беспокойств для людей, для россиян, для европейцев, для украинцев, по состоянию станции нет. Станция под абсолютным контролем, все мы понимаем на шаг вперед и ВВЭР-1000 это наш, образно говоря, автомат Калашникова, который мы много десятилетий делаем и эксплуатируем», – сказал Лихачев в интервью RT.

По его словам, главный риск заключается в действиях ВСУ, которые «как раз ядерную безопасность разрушают». Глава госкорпорации отметил, что украинские войска ведут себя особенно агрессивно с апреля 2026 года. С тех пор погибли 15 работников ЗАЭС, причем шестеро из них – только за последние две недели.

«Мы понимаем почему это происходит. Им мстят за выбор России. Им мстят за выбор «Росатома». Им не простят, что они остались верны своему долгу атомщиков и то, что они выбрали флаг Российской Федерации», – добавил Лихачев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Росатома сообщил о фактическом начале ликвидации Киевом персонала ЗАЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить максимальную сдержанность в районе станции. В то же время, Алексей Лихачев назвал действия украинских военных целенаправленным преследованием работников ЗАЭС.