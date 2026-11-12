На симпозиуме в Москве определили ключевые традиционные ценности россиян

Участники симпозиума «Создавая будущее» обсудили базовые ценности россиян

Tекст: Валерия Городецкая

В Национальном центре «Россия» состоялась сессия-презентация «Ценности будущего: от определения к актуализации» в рамках тематического трека «Человек и ценности». Эксперты обсудили важность базовых смыслов для формирования образа будущего и методы работы с ними в эпоху глобальных социальных трансформаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Начальник Управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил открытость грядущего для созидания. «Мир не задан. Его можно менять. Будущее не задано. Его можно конструировать. Но, конструируя будущее, ты должен быть не просто мечтателем, а ответственным мечтателем», – заявил Харичев.

Ядром традиционных ценностей россиян являются патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, социальная справедливость и взаимопомощь, подчеркнул генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин добавил, что организация объединяет более 60 проектов с опорой на конкретные нравственные ориентиры, в которых участвуют 25 млн человек из 195 государств.

Современные средства массовой информации не могут оставаться нейтральными наблюдателями, поскольку они формируют сообщества вокруг общих смыслов, рассказал генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. По его словам, журналисты должны слышать аудиторию и помогать ей становиться активным участником общественных изменений.

Третий Международный симпозиум «Создавая будущее» проходит 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Мероприятие объединило свыше 8 тыс. участников из 109 стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин направил приветствие участникам открывшегося в Москве третьего Международного симпозиума «Создавая будущее».