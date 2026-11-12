Чернышенко назвал число отдохнувших в летних лагерях детей

Чернышенко: Летом в детских лагерях отдохнули почти 6 млн детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Летом работали более 40 тыс. детских лагерей, в которых отдохнули почти 6 млн ребят. Из них почти 1,4 млн оказались в трудной жизненной ситуации, сообщил Чернышенко.

«Родители оценили отдых на 4,61 из пяти согласно опросу на «Госуслугах», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Кроме того, было проведено почти 8,6 тыс. инклюзивных смен, а регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 3 млрд рублей на летний отдых для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

В июле министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о частом выборе российскими семьями профильных смен для детского отдыха.

В июне президент Владимир Путин сообщил о возможности миллионов школьников провести каникулы в лагерях и лечебных учреждениях.