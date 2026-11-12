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    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
    12 ноября 2026, 17:25 • Новости дня

    Продолжительность встречи Путина со спецпосланниками США превысила два часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле идет уже два часа.

    Во встрече принимают участие помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Утром в четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Кирилл Дмитриев встретил представителей США в аэропорту Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Помощники российского лидера Юрий Ушаков и Владимир Мединский вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым присоединились к переговорам с Уиткоффом и Кушнером.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Американскую делегацию у трапа встретил спецпредставитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в центр Москвы, указал Коц в Max.

    Отмечается, что Кушнер сошел с трапа самолета без верхней одежды, несмотря на мокрый снег и температуру около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал видео встречи с Уиткоффом и Кушнером в аэропорту Внуково-2.

    В среду Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Дублине после завершения визита в Москву.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    12 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, совещание запланировано на четверг, пишет РИА «Новости». «Также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в рабочий график.

    В пятницу Песков также сообщил о планах главы государства провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено предстоящим в ОАЭ переговорам по украинскому урегулированию.

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