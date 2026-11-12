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    12 ноября 2026, 17:19 • Новости дня

    Польша продлила спецоперацию на границе с Россией

    RMF FM: Польша продлила спецоперацию на границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские силовики до воскресенья продлили специальную операцию на границе с Калининградской областью России, начатую под предлогом угрозы диверсий, сообщает радиостанция RMF FM.

    Польские силовики продлили операцию на границе с Россией до 15 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM. «Руководство полиции решило, что сохранит усиление сил еще на несколько дней. Конец этой операции теперь запланирован на воскресенье», – сообщает радиостанция.

    Отмечается, что решение о продлении было принято «исключительно из превентивных соображений». Завершение операции изначально планировалось после Дня независимости Польши, который отмечался 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша начала спецоперацию на границе с Калининградской областью под предлогом угрозы диверсий.

    Позже премьер-министр Дональд Туск объяснил усиление мер безопасности на границе с Россией обнаружением неких «людей с фонариками» и заявил о направлении к границе подразделений спецназа GROM.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы

    Военный эксперт Кнутов: Минобороны обязано усилить защиту офицеров от терактов

    Военный эксперт: Взрыв в Петербурге требует ответного применения силы
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим объявил охоту на наиболее способных и подготовленных российских военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал взрыв автомобиля в Пушкинском районе Петербурга, в результате которого, по некоторым данным, погиб офицер ПВО. Аналитик призвал Минобороны усилить охрану старшего командного состава.

    «Буквально накануне завершились переговоры в Абу-Даби: по их итогам стороны выразили определенный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования. Однако меньше чем через сутки в Петербурге произошел подрыв автомобиля российского военного», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, за ЧП стоит киевский режим, который фактически объявил охоту на наиболее способных и подготовленных военнослужащих. «Этих людей выявляют с помощью агентурной сети, действующей на территории нашей страны, и пытаются устранить. Цель противника – лишить российскую армию талантливых офицеров», – добавил собеседник.

    Он назвал такие действия терроризмом. «Украина по своей природе остается государством, склонным к нацистской идеологии и не соблюдающим принципы гуманитарного права, а также, по большому счету, избравшим тактику террора одним из основных элементов ведения войны. Мы наблюдаем это на примере ударов крылатыми ракетами и беспилотниками по жилым домам, школам и объектам социальной инфраструктуры – особенно в приграничных областях», – уточнил Кнутов.

    Аналитик также напомнил, что за последние три месяца на Колпинском шоссе происходит уже второй подрыв автомобиля военнослужащего. «Дело в том, что в свое время с Украины приехало большое количество беженцев. Среди них были и «спящие» агенты: эти люди интегрируются и зачастую оказываются на хорошем счету, но когда поступает команда, они «просыпаются» и переходят к диверсиям», – рассуждает он.

    «Совершив теракт, такие кадры пытаются через третьи страны выехать на Украину или в европейские страны, как это сделала убийца Дарьи Дугиной. Обезвредить, ликвидировать такие ячейки – крайне сложная задача», – добавил спикер.

    В связи с этим, по его мнению, Минобороны следует в первую очередь усилить меры безопасности для генералов и старших офицеров, занимающих ключевые должности. «Возможно, стоит прикреплять к ним одного-двух человек. Причем они должны не просто ходить с табельным оружием, но и, например, осматривать с помощью зеркал днища автомобиля», – уточнил эксперт.

    Как бы то ни было, взрыв автомобиля в Петербурге в очередной раз подтверждает: Киев понимает только язык силы. «Он наиболее эффективен для того, чтобы избавить народ Украины от так называемых властей и дать людям возможность развиваться в правильном направлении. Тот путь, по которому сейчас идет страна, – путь в никуда, путь к гибели государства, а значит, и украинского народа», – заключил эксперт.

    Ранее следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе. По информации «Фонтанки», ЧП произошло около 7:00 мск на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка поселка Шушары.

    По данным 78.ru, взрывное устройство было закреплено на днище машины и приведено в действие дистанционно, когда мужчина выезжал из двора. Военнослужащий погиб на месте. В салоне он находился один.

    Следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками проводят осмотр места происшествия, назначается ряд необходимых судебных экспертиз, сообщает ГСУ СК по Петербургу. Личность военнослужащего не раскрывается. По неподтвержденным данным, погибший был полковником и служил в 6-й армии ВВС и ПВО.

    Напомним, в конце августа на Колпинском шоссе взорвался другой автомобиль. За рулем находился подполковник ВВС и ПВО, он погиб. При этом находившаяся в салоне пассажирка выжила. Самодельное взрывное устройство, ставшее причиной взрыва, установила 24-летняя девушка. Она успела покинуть Россию, сообщало издание «Фонтанка».

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    12 ноября 2026, 10:02 • Новости дня
    Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби
    Усмана Нурмагомедова задержали после массовой драки с Двалишвили в Абу-Даби
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и другие участники потасовки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили были задержаны в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили задержаны в Абу-Даби, сообщил источник в эмиратской столице, передает ТАСС.

    «Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», – сказал собеседник агентства. Накануне Двалишвили опубликовал в соцсети видео с окровавленным лицом, заявив, что Нурмагомедов и его друзья напали на него в холле отеля в момент интервью и ударили сзади.

    Позже в сети появились записи самой стычки: на одном из видео к Двалишвили сзади подходит Нурмагомедов, обращается к нему и наносит пощечину, после чего завязывается массовая драка с участием нескольких человек, еще на одной записи видно, как один из нападавших бьет грузинского бойца ногой в корпус, кадры публиковал портал «Чемпионат».

    Боец MMA Джефф Монсон в беседе с каналом «Матч ТВ» заявил, что не считает конфликт Нурмагомедова и Двалишвили принципиальным, отметив, что спортсмены просто проявляют соперничество и агрессию. Противостояние между Двалишвили и братьями Нурмагомедовыми длится давно и ранее сопровождалось словесными перепалками и потасовками с их окружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российский боец смешанных единоборств Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В августе российский боец Усман Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана. В прошлом году российский боец Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшей весовой категории.

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    11 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль границ России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль российских границ является существенной и будет расширяться в дальнейшем.

    Решение о создании такой зоны приняли после вторжения украинских войск в Курскую область, передают «Вести». «После вторжения Украины в Курскую область было принято решение, об этом президент наш говорил не раз, о создании зоны безопасности вдоль границы с Российской Федерацией. Сейчас эта зона достаточно существенная, она расширяется и она будет расширяться», – сказал Мединский в интервью журналисту Евгению Попову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский назвал правильным обсуждение архитектуры безопасности в Европе после завершения украинского конфликта.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности.

    Минобороны сообщило о создании полос безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения.

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    Журналистка обнародовала адреса пыточных на Украине
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала в своем YouTube-канале видео с адресами тайных тюрем и пыточных, расположенных по всей Украине.

    Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видеоролик с перечнем адресов тайных тюрем и пыточных на территории Украины, передает РИА «Новости».

    На кадрах продемонстрированы объекты в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, Запорожье, Николаеве и других городах, а также на подконтрольной украинским властям территории ДНР. Панченко уточнила, что незаконные места содержания размещаются в государственных зданиях, среди которых подвалы поликлиник, детские лагеря, бывший наркодиспансер и завод.

    База данных формировалась на основе более тысячи писем от пострадавших граждан, в которых детально описывались издевательства, и будет регулярно пополняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному участнику протеста против тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке.

    Во вторник группа депутатов Европарламента потребовала от властей Украины закрытия пыточных тюрем.

    В понедельник Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем и описанием пыток.

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    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    11 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту

    Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту с Украины на ЧМ

    Врач сборной России оказал помощь потерявшему сознание украинскому самбисту
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Врач российской сборной оказал первую помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, который потерял сознание после удушающего приема на чемпионате мира по самбо в Ташкенте.

    Инцидент произошел 8 ноября по ходу поединка 1/8 финала в весовой категории до 79 кг, передает РИА «Новости». Украинский спортсмен Владислав Руднев лишился чувств в результате удушающего приема российского самбиста Асланбека Кодзаева. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал пострадавшему спортсмену первую помощь.

    По итогам турнира Кодзаев завоевал золото. Юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Россияне выступали на турнире под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали в предпоследний день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    Российский самбист Степан Солдатенков стал серебряным призером турнира из-за травмы руки в финале.

    Министерство спорта сообщило о получении российской сборной пяти медалей в первый день соревнований.

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    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 10:20 • Новости дня
    Взрыв в Петербурге произошел в полукилометре от места августовского взрыва
    Взрыв в Петербурге произошел в полукилометре от места августовского взрыва
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате дистанционного подрыва автомобиля при выезде со двора в петербургском микрорайоне Славянка погиб офицер армии ВВС и ПВО, при этом находившийся рядом родственник военнослужащего получил ранения.

    Взрывное устройство было закреплено под днищем машины и сработало, когда водитель выезжал со двора. Инцидент произошел около 7:00 в микрорайоне Славянка. На месте происшествия работают пожарные расчеты, сообщает «Mash».

    В момент подрыва военнослужащий находился в салоне один и скончался на месте. При этом ранения получил его родственник, который находился рядом с транспортным средством, передает «78».

    Утренний взрыв произошел в полукилометре от места аналогичного инцидента, который случился в августе. По предварительной информации, злоумышленники использовали тот же способ дистанционного подрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Пушкинском районе Петербурга.

    В августе установившая самодельное взрывное устройство на машину подполковника ВВС и ПВО девушка скрылась за границей.

    При взрыве этого кроссовера погиб военный летчик.

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    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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