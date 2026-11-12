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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня

    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    11 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Электричка столкнулась с грузовиком в Москве

    Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи остановочного пункта Тульская пригородный поезд сообщением Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    Часть кузова машины находилась в габарите пути, сообщает МЖД в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

    После короткой остановки электропоезд продолжил движение и уже прибыл на конечную станцию. На график следования других составов ситуация не повлияла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Архангельской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда.

    В субботу в Москве самосвал со щебнем спровоцировал ДТП с трамваем на проспекте Буденного.

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    11 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Суд отказал основателю детского центра во взыскании 7,5 млн рублей с Кости Цзю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд отклонил иск основателя детского центра «Катюша» Игоря Козьякова к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю о взыскании почти 7,5 млн рублей за оказанные услуги.

    Суд в Москве отказал в удовлетворении иска к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю, передает РИА «Новости». Его подавал основатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков. Он требовал взыскать с экс-боксера почти 7,5 млн рублей.

    Как сообщила агентству адвокат Козьякова Ольга Карлова, защита спортсмена сослалась на истечение срока исковой давности, и суд с этим согласился. Представители Козьякова намерены обжаловать решение.

    Истец требовал взыскать с Цзю 4,3 млн рублей неосновательного обогащения, 3,071 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 79,5 тыс. рублей судебных расходов. Козьяков заявлял, что с мая 2019 по август 2022 года оказывал услуги двум детям боксера, включая тьюторство и доставку стройматериалов для дома в Крыму.

    В ноябре 2025 года по инициативе Цзю было заведено уголовное дело на Козьякова из-за невозвращенного долга в 7 млн рублей. Защита Козьякова называет эти отношения гражданско-правовыми. В 2022 году Цзю отсудил у бизнесмена 13,4 млн рублей, а Козьяков добился выплаты 2,162 млн рублей за услуги центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе основатель детского центра «Катюша» Игорь Козьяков обратился в суд для взыскания с Цзю крупной суммы за образовательные и транспортные услуги.

    В июле Игорю Козьякову инкриминировали присвоение одолженных Константином Цзю 7 млн рублей.

    Ранее правоохранительные органы начали расследование предполагаемого мошенничества в отношении бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу.

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    11 ноября 2026, 23:23 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский временно ограничил прием и выпуск самолетов

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ради обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала.

    В ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. Омская область в среду подверглась атаке БПЛА ВСУ.


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    12 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с начала суток отражена атака пяти дронов.

    «Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух летевших на Москву дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Автомобиль въехал в группу людей в Германии

    NDR: Автомобиль въехал в группу людей на северо-западе Германии

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Ронненберг на северо-западе Германии автомобиль въехал в группу людей, пострадали три человека.

    Инцидент произошел в городском районе Эмпельде в среду около 22:00 по местному времени (00:00 четверга мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    «Водитель… на высокой скорости направил автомобиль на группу мужчин и сбил их. Двое из трех пострадавших были доставлены в больницу, третьему оказали помощь на месте», – говорится в сообщении.

    Полиция отмечает, что перед наездом произошла ссора, подробности которой не раскрываются. Аналогичный инцидент в этом регионе произошел в конце октября, когда в Нойштадт-ам-Рюбенберге мужчина въехал в людей после конфликта представителей двух семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция задержала 36-летнего подозреваемого в умышленном наезде на людей.

    В Ганновере правоохранители задержали трех человек в связи с наездом машины на пешеходов.

    До этого пять человек пострадали при намеренном въезде автомобиля в толпу в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Студентов Московского института культуры эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Студентов МГИК эвакуировали из-за сообщения о минировании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном институте культуры (МГИК) проходит эвакуация из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба вуза.

    «В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина – поступившее сообщение о взрывном устройстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В МГИК добавили, что на месте работают уполномоченные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском институте культуры проводилась эвакуация.

    Тогда студенты и сотрудники Московского финансового колледжа покинули здание из-за информации о минировании.

    В сентябре в общежитии Российского государственного социального университета на северо-востоке Москвы из-за срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация.

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    12 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Журналистка «Медузы» Зольникова заочно получила 2,5 года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Москве заочно приговорил журналистку Анастасию Зольникову (признана иноагентом в России) к двум с половиной годам колонии общего режима за участие в деятельности нежелательной организации.

    Зольникова заочно приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    Суд также запретил журналистке заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

    Установлено, что ранее Зольникову привлекали к административной ответственности за работу на издание «Медуза» (организация включена в реестр иноагентов и признана нежелательной в России). В 2025 году она подготовила две статьи, которые были опубликованы на сайте этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве оставил без изменений заочный приговор основательнице издания «Медуза» Галине Тимченко (признана в России иноагентом). Ранее Тимченко заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

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    12 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Подозреваемый в наезде на толпу в немецком Ронненберге сдался полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в наезде на людей в городе Ронненберге в Германии, в результате которого серьезно пострадали три человека, добровольно сдался полиции.

    Утром в четверг 22-летний мужчина самостоятельно пришел в полицейский участок города Вупперталь, расположенного почти в 250 км от Ронненберга, передает ТАСС со ссылкой на полицию. Подозреваемого задержали, а его автомобиль арестовали.

    Накануне вечером неизвестный на большой скорости въехал в скопление людей в Ронненберге, в результате чего пострадали три человека. По данным полиции, двое получили серьезные травмы, один находится в критическом состоянии.

    В полиции полагают, что наезд был умышленным, а причиной могла стать ссора. Связь с похожим инцидентом в Нойштадт-ам-Рюбенберге, произошедшим в конце октября, исключена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автомобиль въехал в группу людей в городе Ронненберг на северо-западе Германии.

    В октябре полиция Ганновера задержала подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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