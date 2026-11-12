К поискам пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка привлекли беспилотники

Tекст: Валерия Городецкая

В Мечетлинском районе Башкирии продолжаются поиски 13-летнего подростка, пропавшего на реке Ай. К операции привлекли водолазов уфимского поисково-спасательного отряда и беспилотную авиацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Ведутся поиски, задействованы водолазы уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также беспилотная авиация», – заявили агентству в ведомстве.

Об исчезновении мальчика сообщил его друг, с которым они вместе находились на рыбалке. По информации администрации района, инцидент произошел в деревне Аюпово, сообщение о происшествии поступило в час ночи по местному времени 9 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце к поискам пропавшего в Тверской области подростка присоединились кинологические расчеты.

В сентябре промедление родственников серьезно осложнило поиски исчезнувшего мальчика под Тверью.