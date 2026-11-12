Солдат ЦАХАЛ обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

Israel National News: Солдаты ЦАХАЛ удалили Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инструкция последовала за заявлениями в сети о том, что иранские хакеры якобы получили доступ к кондиционерам на военных базах и использовали их датчики для картографирования внутренних помещений и даже создания их изображений, сообщает Israel National News со ссылкой на публикацию в соцсетях.

В публикации издания также отмечается, что иранцы опубликовали фото, якобы демонстрирующие их возможности. Однако, военные чиновники Израиля отрицают сообщения об шпионаже, а связь между предполагаемым приказом об удалении и опасениями по поводу иранского вмешательства остается неподтвержденной, подчеркивает Israel National News.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

На прошлой неделе американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием критической инфраструктуры.

В прошлом месяце Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки военных баз США.