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    12 ноября 2026, 14:30 • Новости дня

    Набиуллина сочла тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования

    Глава ЦБ Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что дальнейшее расширение программ льготного кредитования является тупиковым путем.

    Руководство регулятора выступает против увеличения числа подобных финансовых механизмов, передает ТАСС.

    «На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования – это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», – сказала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина связала разницу между уровнем инфляции и ключевой ставкой с большим объемом льготных кредитов.

    Глава ЦБ заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Банк России сообщил о готовности ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    12 ноября 2026, 01:23 • Новости дня
    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»

    В «Монетную неделю» россияне чаще обменивали монеты в 1 и 10 рублей

    Россияне сдали миллионы монет во время осенней «Монетной недели»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе осенней акции Банка России «Монетная неделя» граждане активно обменивали мелочь, при этом самыми популярными оказались монеты достоинством 1 и 10 рублей.

    Опрос крупнейших банков показал рост интереса россиян к обмену монет на банкноты. Акция Банка России прошла с 26 октября по 7 ноября, передает РИА «Новости».

    В Россельхозбанке сообщили, что за первые восемь дней акции жители России сдали почти 3 млн монет на сумму около 13 млн рублей, что на 11,9% больше весенних показателей.

    Газпромбанк принял 2,2 млн монет на 9,28 млн рублей, чаще всего клиенты приносили монеты в 10, 2 и 1 рубль. В ПСБ объем сданной мелочи составил 1,5 млн монет на 5 млн рублей, а общий вес достиг 6,8 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России началась акция по обмену монет без комиссии. В мае жители страны обменяли накопившуюся мелочь на 252 млн рублей. В 2025 году в ходе аналогичной акции россияне сдали рекордные 56 млн монет на сумму около 245 млн рублей.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    10 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    ЦБ объяснил продолжение работы карт Visa и Mastercard в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard, оставшиеся у россиян, продолжают функционировать внутри страны, поскольку технологически они приравнены к национальной карте «Мир», сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Мы достаточно быстро поняли, что технологически мы эти карты можем перевести, фактически приравнять их к карте «Мир», для того чтобы вся та информация, которая зашита в чипах, могла работать по правилам карты «Мир», – цитирует Бакину ТАСС.

    По ее словам, когда граждане используют остатки карт Visa или Mastercard, они фактически используют карту «Мир» с другой «шкуркой». Бакина пояснила, что Банку России и Национальной системе платежных карт (НСПК) потребовалось лишь изменить правила для использования иностранных карт как носителей для операций по российским стандартам.

    Она подчеркнула, что экстренно менять такие карты на новые не нужно, так как они продолжают работать в России. Банки заменяют их на отечественный пластик поэтапно, по мере износа или размагничивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возвращение Visa и Mastercard в Россию.

    Он отметил возможность исчезновения из оборота карт западных платежных систем по причине физического износа.

    В июле генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин заявил о достижении доли карт «Мир» в России 85%.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    10 ноября 2026, 12:41 • Новости дня
    Фонд «Защитники Отечества» разъяснил порядок оформления выплат ветеранам СВО

    Ветеранам СВО и их семьям разъяснили порядок получения социальных выплат

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный фонд «Защитники Отечества» представил подробную инструкцию для ветеранов специальной военной операции и их семей по оформлению положенных государством пенсий, пособий и компенсаций.

    Участникам специальной военной операции и членам их семей представили подробную инструкцию по получению государственных пособий, пенсий и компенсаций, сообщает фонд «Защитники Отечества».

    Специалисты организации оказывают всестороннюю поддержку в сборе нужных справок и документов, а затем направляют их в ответственные ведомства. Кроме того, социальные координаторы ежемесячно следят за процессом начисления денежных средств.

    Представители филиалов фонда во всех регионах страны работают в тесном контакте с военными комиссариатами, чтобы обеспечить своевременное предоставление положенных мер поддержки. Сами разъяснения опубликованы в виде наглядных карточек, которыми организация призывает делиться с близкими и сослуживцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве наградили победителей организованного фондом «Защитники Отечества» конкурса «Памяти героев верны!».

    На прошлой неделе госкорпорация Ростех совместно с фондом запустила в Бурятии центр высокотехнологичного протезирования для помощи ветеранам спецоперации.

    Летом отделение организации открылось в Цхинвале.

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    10 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    ЦБ: Более 140 банков находятся в процессе подключения к цифровому рублю

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Банка России Зульфия Кахруманова сообщила о подключении 38 российских банков к платформе цифрового рубля.

    В процессе подключения находятся более 140 кредитных организаций, передает РИА «Новости». Кахруманова уточнила, что среди уже подключенных – 21 крупнейший банк, а еще 17 присоединились по собственной инициативе.

    «Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов», – пояснила зампред ЦБ.

    По ее словам, с 1 сентября на платформе было проведено более 250 тыс. операций. Счета открыли 295 тыс. граждан и около 15 тыс. компаний. Пользователям доступны все основные типы переводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об открытии 270 тыс. счетов цифрового рубля.

    Кахруманова перечислила выгодные сценарии использования цифрового рубля.

    Тогда она заявила о стабилизации темпов открытия счетов цифрового рубля.

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    11 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay осужден в Москве

    Создатель нелегальной платежной системы KiberPay получил четыре года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил создателя KiberPay Артема Тунина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный оборот средств платежей.

    Суд в Москве признал создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина, а также Руслана Пиунова и Юрия Судибора виновными в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. Занимавшийся оборотом наличных и их учетом Пиунов получил три года колонии, а выполнявший роль инкассатора Судибор – два с половиной года условно, сообщает РИА «Новости».

    Установлено, что с июня 2018 по апрель 2024 года осужденные использовали программу KiberPay для переводов денег через банковские карты подставных физических лиц. Система обслуживала нелегальные онлайн-казино, форекс-дилеров и брокерские компании без регистрации в реестре операторов платежных систем Банка России.

    Клиенты выбирали сумму и банк на сайте, после чего переводили средства на указанный номер карты, а организаторы снимали наличные в банкоматах. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли 355 мобильных телефонов, 13 ноутбуков, 42 сим-бокса и 3120 банковских карт, а суд постановил конфисковать криптовалюту, деньги и автомобиль Infiniti QX60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд во Франции приговорил выходца с Украины к пяти годам лишения свободы за незаконный вывод цифровых токенов.

    В прошлом месяце суд в Новосибирске приговорил местного жителя к ограничению свободы за похищение цифровых активов у пользователей компьютерных игр.

    Летом группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение средств под видом выгодных инвестиций.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

    Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.

    Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

    Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

    В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

    Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.

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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


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    11 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Набсовет Сбербанка утвердил Григоренко зампредом правления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления и его избрание в состав правления.

    Кандидатуру нового топ-менеджера на рассмотрение наблюдательного совета предложил президент и председатель правления банка, передает РИА «Новости». В официальном сообщении финансовой организации указывается, что принятое решение окончательно утверждает включение Григоренко в высшее руководство Сбербанка в качестве полноправного члена правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко вышел из состава наблюдательного совета банка ВТБ.

    Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу главы аппарата правительства о переходе на другую должность.

    В сентябре Григоренко опроверг наличие планов по введению лимитов на денежные переводы и снятие наличных для россиян.

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    10 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Болгария заявила об отсутствии средств на финансирование Украины

    Премьер Болгарии Радев объяснил дефицитом бюджета отказ финансировать Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев признал, что у государства нет достаточных средств для оказания финансовой поддержки Украине из-за проблем с бюджетом.

    О нехватке денег для помощи Киеву политик сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». «Что касается финансовой поддержки, мы уже находимся в дефиците. У нас множество дефицитов, а мадам фон дер Ляйен всегда призывает нас ограничить дефицит тремя процентами», – сказал Радев.

    При этом премьер-министр добавил, что София продолжает помогать украинским гражданам на своей территории, поставляет электроэнергию и содействует в обслуживании железнодорожной инфраструктуры. Он также отметил отсутствие планов блокировать решения других европейских государств по мерам поддержки Киева на общеевропейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В июле София отказалась от участия в объединении государств для оказания Киеву финансовой и военной поддержки.

    В июне правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

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    12 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Следствие заподозрило экс-главу Минкомсвязи Никифорова в бегстве в ОАЭ

    Фигурант 300 уголовных Никифоров мог бежать в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, обвиняемый в организации финансовой пирамиды «Финико», по версии следствия, скрывается на территории ОАЭ, следует из документов суда, связанных с его заочным арестом.

    «11 сентября 2026 года обвиняемый Никифоров Н. А. объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. При этом адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову Н. А. не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал», – приводит ТАСС выдержку из документов.

    По версии следствия, экс-чиновник скрылся от правоохранителей за пределами России. Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

    Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи МВД соединили в одном производстве более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико». В октябре защита Никифорова обжаловала его заочный арест. В сентябре суд заочно арестовал бывшего министра.

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    12 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Набиуллина назвала оправданной текущую высокую ключевую ставку

    Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку

    Tекст: Вера Басилая

    Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Набиуллина в Госдуме.

    Она добавила, что правительство и Центробанк делают для этого свою часть работы. По ее словам, умеренный и предсказуемый рост цен является вкладом в благосостояние граждан, в то время как подорожание продуктов и основных услуг очень болезненно для обычных людей, передает РИА «Новости».

    Люди ожидают умеренных ставок по ипотеке, а бизнес – доступных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. Она заключила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в будущее.

    На последнем заседании совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении снижения ставки в 2027 году в базовом сценарии.

    В понедельник глава Банка России предупредила об угрозе экономике при поспешном снижении ключевой ставки.

    Набиуллина сообщила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов.

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    12 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Мишустин объявил о выделении средств на помощь регионам

    Мишустин: Правительство выделило 110 млрд рублей на помощь регионам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские регионы получат более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов, поддержку инфраструктуры и зарплаты бюджетникам, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства пойдут на снижение долговой нагрузки субъектов и финансирование социально значимых расходов, в том числе зарплаты медицинским работникам, учителям и сотрудникам учреждений культуры, пишет ТАСС.

    «Около 1,5 млрд из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику – это погрузчики, экскаваторы, буровые установки. Они крайне нужны», – сообщил премьер-министр.

    Мишустин подчеркнул необходимость уделять особое внимание экономическому развитию, состоянию финансов и создавать возможности для повышения благополучия граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о списании субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам с начала года.

    В октябре правительство России направило регионам еще свыше 1,7 млрд рублей на стимулирование зарубежных поставок для местных предприятий.

    В августе президент России Владимир Путин заявил о выделении 100 млрд рублей субъектам с наиболее тяжелой финансовой ситуацией.

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