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    12 ноября 2026, 14:08 • Новости дня

    Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью посла Дарчиева

    CNN: Госдепартамент США выразил соболезнования семье посла России Дарчиева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское внешнеполитическое ведомство передало слова поддержки родным и близким скончавшегося посла России в США Александра Дарчиева.

    Госдепартамент США выразил соболезнования семье российского дипломата в связи с его кончиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Представитель американского ведомства сообщил журналистам, что в Вашингтоне осведомлены о кончине посла и выражают соболезнования его семье и близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине чрезвычайного и полномочного посла России в США Александра Дарчиева.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причиной смерти дипломата хроническое заболевание.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи с его кончиной.

    11 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева

    Захарова: Посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

    Захарова назвала причину смерти посла России в США Дарчиева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания. О дате и месте прощания мы информируем дополнительно», – сообщила Захарова в Telegram-канале.

    Она добавила, что министерство получает большое количество соболезнований из разных стран мира в связи со смертью дипломата.

    По словам Захаровой, эти послания пронизаны горечью утраты, а также теплыми воспоминаниями о дружбе и совместной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел сообщило о скоропостижной кончине посла России в США Александра Дарчиева на 67-м году жизни.

    Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной Александра Дарчиева.

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    11 ноября 2026, 19:13 • Новости дня
    Умер посол России в США Дарчиев

    МИД: Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни

    Умер посол России в США Дарчиев
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни, сообщило Министерство иностранных дел.

    «Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», – сообщило российское дипведомство в Max.

    В ведомстве подчеркнули, что Дарчиев был высочайшим профессионалом и блестящим американистом, который работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

    МИД выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. «Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах», – отметили в министерстве.

    Александр Дарчиев окончил МГУ имени М. В. Ломоносова в 1983 году, а на дипломатическую службу поступил в 1992-м, посвятив карьеру североамериканскому направлению.

    В 2005–2010 годах он был советником-посланником посольства России в США, после чего дважды возглавлял Департамент Северной Америки МИД России (2010–2014 и 2021–2024), а с 2014 по 2020 год занимал пост посла России в Канаде.

    В 2024–2025 годах дипломат руководил Департаментом Северной Атлантики, а в марте 2025 года был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Дарчиеву присвоили в феврале 2016 года. За годы работы он был удостоен орденов Почета и Дружбы, медали «За укрепление боевого содружества», а также ведомственных наград МИД и почетных грамот президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол России в США Александр Дарчиев сообщил о намерении Москвы и Вашингтона провести контакты для снятия раздражителей в двусторонних отношениях.

    Летом дипломат заявил о сокрушении нацизма в новой инкарнации по итогам СВО.

    В марте Александр Дарчиев назвал продуктивными переговоры российской парламентской делегации с членами конгресса в ходе первого за 12 лет визита в США.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    Кушнер вышел из самолета во Внуково в одном джемпере
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Американскую делегацию у трапа встретил спецпредставитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, после чего кортеж отправился в центр Москвы, указал Коц в Max.

    Отмечается, что Кушнер сошел с трапа самолета без верхней одежды, несмотря на мокрый снег и температуру около нуля градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал видео встречи с Уиткоффом и Кушнером в аэропорту Внуково-2.

    В среду Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским в Дублине после завершения визита в Москву.

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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 06:59 • Новости дня
    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе

    США предложили России подготовить соглашение по безопасности в Европе

    Axios: США предложили России разработать соглашение о безопасности в Европе
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты попросили Россию представить предложения для будущего соглашения о безопасности с Европой в рамках урегулирования на Украине, сообщают источники.

    США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое включало бы шаги Москвы по снижению напряженности на континенте, пишет портал Axios.

    Отмечается, что Россия долгое время добивалась соглашения по безопасности, ограничивающего расширение НАТО и его военное присутствие в Восточной Европе. Раньше США отвергали эти требования, но теперь готовы рассматривать их как часть более широкого соглашения по завершению украинского конфликта, хотя многие европейские правительства относятся к этому с подозрением.

    Ожидается, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг встретятся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

    Они также предложат привлечь европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров России и Украины.

    После визита в Москву Кушнер и Уиткофф направятся в Дублин, где в четверг вечером проведут встречу с Владимиром Зеленским. Прошедшие во вторник и среду переговоры стали первой с февраля встречей представителей России и Украины при участии американских посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России привлечение европейских стран к урегулированию.

    Кушнер также назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности. При этом планы Вашингтона обсудить с Москвой безопасность в Европе назвали причиной тревоги в европейских странах.

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    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    11 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Ушаков оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби

    Ушаков: Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными

    Tекст: Ольга Иванова

    Трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби прошли полезно и содержательно, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    По его словам, трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились с продуктивными результатами, передает РИА «Новости». «Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными», – сообщил Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

    Источник в переговорной группе рассказал о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    11 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Шойгу заявил об изменении ситуации в зоне СВО с момента встречи в Анкоридже

    Шойгу: Ситуация в зоне СВО изменилась с момента встречи в Анкоридже

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что обстановка в зоне специальной военной операции серьезно поменялась со времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года.

    По словам Шойгу, обстановка на фронте существенно отличается от той, которая была на момент переговоров Путина и Трампа в Анкоридже в августе 2025 года, передают «Вести».

    «Те, кто смотрит за ситуацией, обстановкой на фронте, могут спокойно посмотреть по будь то американским картам, украинским картам, по любым и сравнить то, что было на момент проведения, скажем, встречи в Анкоридже, и то, что есть на сегодняшний день», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он отметил, что изменения происходят каждый день. Российские войска постоянно освобождают все новые территории, пояснил Шойгу. Таким образом он ответил на заявления политиков из Европы о том, что положение дел на поле боя якобы побуждает Москву идти на переговоры с Киевом.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что зона безопасности вдоль российских границ в рамках спецоперации постоянно расширяется и этот процесс продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков назвал полезными трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле

    Путин принял в Кремле спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кушнера

    Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    Эмиссары прибыли в Москву на следующий день после завершения очередного раунда трехсторонних российско-американо-украинских переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС. По словам Кушнера, после Москвы переговорщики планируют посетить Киев.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что беседа продлится столько, сколько потребуется. «Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени», – подчеркнул представитель Кремля.

    Для Уиткоффа, который изначально в одиночку представлял американскую сторону в вопросах урегулирования украинского конфликта, этот визит в Россию стал десятым. Для Кушнера – четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Джаред Кушнер назвал включение европейских представителей в следующий раунд переговоров единственным способом добиться урегулирования на Украине.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении встречи Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

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