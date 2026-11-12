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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
    12 ноября 2026, 13:42 • Новости дня

    Путин сообщил о положительном результате саммита ОДКБ в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что дискуссии на саммите ОДКБ в Москве завершились положительным результатом.

    «Вчера мы с коллегами говорили о проблемах обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ, и, на мой взгляд, все наши дискуссии закончились положительным, хорошим результатом. Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с Рахмоном в Кремле.

    В среду президент России назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

    В тот же день по итогам саммита в Москве члены Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию справедливого многополярного мироустройства.

    11 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков назвал время и место встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом

    Ушаков: Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом в четверг

    Tекст: Ольга Иванова

    Встреча президента Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом состоится в первой половине дня в четверг, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Переговоры российского лидера с американскими представителями пройдут в Москве, передает РИА «Новости». «В первой половине дня», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о времени проведения встречи с Уиткоффом и Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение скорых переговоров со спецпосланниками США.

    Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским после завершения визита в Россию.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что иностранные войска на территории Украины станут законной целью для Вооруженных сил.

    По словам Путина, иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что возможность присутствия иностранных воинских контингентов на украинской территории создает угрозу национальной безопасности России.

    Глава государства также напомнил, что Москва всегда последовательно заявляла о том, что появление иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием.

    Глава государства предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    К беседе с американскими эмиссарами присоединились помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

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    12 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным.

    Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, передает РИА «Новости».

    «Что касается длительности мира (на Украине) и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для Вооруженных сил.

    В тот же день он предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

    В Москву прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер прилетели из Абу-Даби в Москву для проведения переговоров с российским руководством.

    Самолет с американской делегацией приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего кортеж направился в сторону центра столицы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча переговорщиков с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в первой половине дня в обычном протокольном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приезде американских переговорщиков в Москву.

    Американская делегация анонсировала поездку в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

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    12 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Песков: Путин в четверг проведет оперативное совещание с Совбезом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, совещание запланировано на четверг, пишет РИА «Новости». «Также сегодня, скорее всего, он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в рабочий график.

    В пятницу Песков также сообщил о планах главы государства провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Оно было посвящено предстоящим в ОАЭ переговорам по украинскому урегулированию.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    12 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле

    Путин принял в Кремле спецпосланников Трампа Уиткоффа и Кушнера

    Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    Эмиссары прибыли в Москву на следующий день после завершения очередного раунда трехсторонних российско-американо-украинских переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС. По словам Кушнера, после Москвы переговорщики планируют посетить Киев.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что беседа продлится столько, сколько потребуется. «Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени», – подчеркнул представитель Кремля.

    Для Уиткоффа, который изначально в одиночку представлял американскую сторону в вопросах урегулирования украинского конфликта, этот визит в Россию стал десятым. Для Кушнера – четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Джаред Кушнер назвал включение европейских представителей в следующий раунд переговоров единственным способом добиться урегулирования на Украине.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении встречи Владимира Путина со специальными посланниками американского лидера.

    Во вторник американские спецпосланники выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях.

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    11 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Киргизии

    Путин провел переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Москве провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, передает РИА «Новости». Ранее в Кремле состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие прошло под председательством российского лидера.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в начале сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. Тогда Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества стран и выразил благодарность за поддержку русского языка в республике. Жапаров в свою очередь подчеркнул, что отношения двух государств имеют прочную основу и носят стратегический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече в Бишкеке передал Садыру Жапарову добрые пожелания от российского лидера.

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    11 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран

    Путин на встрече с Жапаровым в Москве отметил рост товарооборота на 25%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым предложил уделить внимание текущим вопросам и инвестиционным отношениям.

    Путин и глава Киргизии обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран, передает РИА «Новости». «Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана», – констатировал российский лидер.

    По словам президента, товарооборот между государствами продолжает расти и в прошлом году увеличился более чем на 25%. Он также поблагодарил Жапарова за участие в мероприятии по линии ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Садыром Жапаровым.

    Глава Киргизии поблагодарил российского лидера за поддержку сотрудничества двух стран.

    Главы государств уделили внимание развитию совместных торгово-экономических проектов в ходе телефонного разговора.

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    11 ноября 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин отметил интерес стран ОДКБ к совместному реагированию на риски эпидемий

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности поручил подготовить проект совместного реагирования стран ОДКБ на риски эпидемий.

    Глава российского государства указал на общую заинтересованность стран Организации Договора о коллективной безопасности в быстром совместном реагировании на биологические угрозы, передает РИА «Новости».

    «Мы все заинтересованы в том, чтобы быстро реагировать на угрозы подобного рода», – сказал Путин в ходе обсуждения вопросов эпидемиологической безопасности в Кремле.

    Президент попросил подготовить соответствующий проект для решения проблемы рисков возникновения эпидемий на пространстве объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин отметил активизацию партнерства государств ОДКБ в сфере поддержания биологической безопасности.

    Члены Совета коллективной безопасности организации приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию многополярного мироустройства.

    Участники саммита в Москве решили лишить Армению права голоса.

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    11 ноября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поздравил российского стрелка Пименова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Дмитрия Пименова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    «Вы продемонстрировали высокое мастерство, прекрасную подготовку и волю к победе, взяли верх над опытными соперниками и вписали еще одну яркую страницу в историю отечественной школы пулевой стрельбы», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин также выразил благодарность тренерам, наставникам и близким, которые поддерживали спортсмена на пути к заслуженному золоту, и пожелал ему дальнейших успехов.

    Пименов одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений на чемпионате мира 2026 года в Катаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе. Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате в Дохе.

    В августе президент поздравил национальную сборную с победой в командных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике.

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