Путин сообщил о положительном результате саммита ОДКБ в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

«Вчера мы с коллегами говорили о проблемах обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ, и, на мой взгляд, все наши дискуссии закончились положительным, хорошим результатом. Мы подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с Рахмоном в Кремле.

В среду президент России назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам глобальной и региональной безопасности.

В тот же день по итогам саммита в Москве члены Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли декларацию с подтверждением приверженности формированию справедливого многополярного мироустройства.