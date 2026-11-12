Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане

Tекст: Вера Басилая

«Сегодня, как и договорились, посвятим нашу встречу двусторонним отношениям, которые носят, безусловно, стратегический характер, развиваются очень позитивно и в сфере экономики, и гуманитарных вопросов. Благодарны вам, и все время это подчеркиваю, за внимание к русскому языку в Таджикистане», – заявил Путин.

Путин отметил наличие других вопросов, требующих особого внимания.

Президент России выразил радость возможности продолжить разговор с Рахмоном по поводу двусторонних отношений. По его словам, накануне коллеги обсуждали проблемы обеспечения безопасности в регионе ответственности ОДКБ, сообщается на сайте Кремля.

«На мой взгляд, все наши дискуссии закончились с положительным, хорошим результатом. Подтвердили общий настрой на совместную работу в этой важнейшей области», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле.

Во вторник президент Таджикистана прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.