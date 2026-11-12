Путин провел встречу с Рахмоном

Путин и Рахмон встретились в Кремле после саммита ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Встреча Путина и Рахмона состоялась в Кремле. Накануне, 11 ноября, Путин и Рахмон приняли участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который прошел в Москве, передает ТАСС.

В среду президент Владимир Путин на полях саммита ОДКБ в Москве провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятности переговоров Путина с одним из лидеров стран ОДКБ.