«Газпром» заявил о развитии сотрудничества со странами Глобального Юга

«Газпром» развивает сотрудничество со странами Глобального Юга

Tекст: Дмитрий Зубарев

К 2050 году на долю стран Глобального Юга будет приходиться около 70% мирового спроса на природный газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

В компании отметили, что наибольший рост потребления ожидается в Китае, при этом объемы экспорта российского трубопроводного газа в эту страну ежегодно возрастают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания установила пятый с начала ноября рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Также «Газпром» обновил четвертый абсолютный исторический максимум поставок.

Кроме того, вице-премьер Александр Новак спрогнозировал рост мирового потребления газа примерно на 30% в ближайшие 30 лет.