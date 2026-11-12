В России задумались о налоговом вычете бизнесу за использование российских ИИ

Шадаев: Малому бизнесу предложили налоговый вычет за российский ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы хотим стимулировать спрос, дополнительно в основном мы делаем две меры, которые мы сейчас рассматриваем, которые мы будем обсуждать на следующей неделе. Первая: все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса, поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса», – цитирует Шадаева РИА «Новости».

Министр отметил, что льгота предлагается в отношении расходов небольших компаний на использование отечественных ИИ-сервисов, основанных на суверенных цифровых моделях. По его словам, несмотря на небольшой объем вычета, это позволит предприятиям активнее внедрять в работу базовые сервисы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США согласовали обсуждение контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

Во вторник участники Национального рекламного форума в Москве обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок.