  • Новость часаПутин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Эксперт: Путин усилил военный потенциал ОДКБ современным российским оружием
    Путин заявил о желании вечного мира на Украине
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин назвал иностранные войска на Украине законной целью для ВС России
    12 ноября 2026, 13:07 • Новости дня

    Аргентина пригрозила тюрьмой главе британской нефтяной компании

    The Guardian: Аргентина пригрозила тюрьмой главе нефтяной компании из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration Сэму Муди из-за бурения у Фолклендских островов.

    Об угрозах со стороны Буэнос-Айреса говорится в свидетельских показаниях, поданных Британией в Международный трибунал по морскому праву (Itlos), пишет The Guardian.

    Аргентина добивается от трибунала срочной приостановки бурения на шельфовом нефтяном проекте Sea Lion к северу от Фолклендских островов, который ведут Rockhopper Exploration и израильская Navitas. Буэнос-Айрес принял закон, криминализирующий проект.

    «Вплоть до 1 сентября 2026 года Аргентина писала мне и финансовому директору Rockhopper, лично угрожая нам уголовным преследованием, тюремным заключением и штрафами в соответствии со своим внутренним законодательством», – заявил Муди. В его заявлении также отмечается, что Аргентина на 20 лет запретила Navitas работать в стране и призывала банк Standard Chartered отказаться от участия в разработке месторождений на Фолклендах.

    В свою очередь Лондон на слушаниях на этой неделе заявил, что трибунал не обладает юрисдикцией в этом споре. Ожидается, что решение Itlos по заявлению Аргентины будет вынесено 28 ноября.

    Проект Sea Lion призван удвоить ВВП Фолклендских островов, обеспечив правительству территории увеличение доходов на 10,6 млрд долларов за время активной эксплуатации месторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию.

    В сентябре политолог Виктор Хейфец спрогнозировал отказ Лондона от выполнения аргентинского ультиматума по Фолклендам.

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей прекращения нефтяного проекта у спорных островов.

    11 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии

    Variety: Индийский мультфильм «Рамаяна» стал лидером проката в Британии

    Индийский фильм впервые вышел на первое место по сборам в Британии
    @ Nina Prommer/ZUMA/REUTERS

    Анимационная картина «Рамаяна: Рождение легенды» (Ramayana: Rise of a Legend) стала первым индийским фильмом, дебютировавшим на вершине кассового рейтинга Великобритании и Ирландии. За стартовый уикенд лента собрала 2,1 млн фунтов стерлингов, или около 2,8 млн долларов.

    Индийский мультфильм опередил другие новинки проката, пишет Variety. Второе место заняла картина «Дикая лошадь номер девять» (Wild Horse Nine) со сборами 1,9 млн долларов. Третьей стала лента «Годзилла минус ноль» (Godzilla Minus Zero), заработавшая 1,8 млн долларов.

    Ранее высшим достижением индийского кино на рынке Великобритании и Ирландии была вторая строчка. Ее занимали «RRR» режиссера Раджамули в 2022 году, «Патхан» и «Джаван» с Шахрух Ханом в 2023-м, а также «Дхурандхар: Месть» с Ранвиром Сингхом в текущем году.

    В основу «Рамаяны: Рождения легенды» лег древнеиндийский эпос. Его главный герой, принц Рама, вынужден покинуть родину, а его жена Сита следует за ним. Когда царь Равана похищает Ситу, Рама вступает в борьбу за ее освобождение. Приключенческий сюжет раскрывает темы любви, долга и верности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Владимир Вдовиченков заявил о возможности замены киноактеров искусственным интеллектом в будущем. В воскресенье заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин рассказал о заимствовании Голливудом опыта советских кинематографистов при создании фильмов о космосе. В пятницу канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура.

    Комментарии (3)
    9 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Герцогиня Сассекская отказалась выступать в Европарламенте после ареста отца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания ее отца в США по обвинению в хранении детской порнографии, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях, 10 ноября.

    Как говорится в материале, Меган «прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике». Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отец Меган Маркл Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом.

    В пятницу сотрудники ФБР задержали отца герцогини Сассекской в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

    В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи товаров первой необходимости в Британии резко выросли после того, как правительство рекомендовало гражданам сделать запасы на случай конфликта или масштабного кризиса.

    Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

    «Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

    За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

    Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

    В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

    В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    Британская полиция задержала американского военного за шпионаж в пользу России

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне задержан 41-летний военнослужащий армии США по подозрению в сборе секретной информации и сотрудничестве с российской разведкой, сообщил Скотленд-Ярд.

    Британская полиция сообщила о задержании американского военного за якобы сотрудничество с разведкой России, передает РИА «Новости».

    «Был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года (сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой – прим. ВЗГЛЯД). Обвинения касаются России», – говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

    Отмечается, что 41-летний мужчина был задержан в рамках совместного расследования с министерством обороны США и ФБР. В заявлении подчеркивается, что обвинения являются «серьезными». На данный момент задержанный находится в полицейском участке в Лондоне.

    Глава ФБР Кэш Патель отметил, что дело «вызывает крайнюю обеспокоенность у Соединенных Штатов и их союзников».

    Глава Командования контрразведки Армии США Шон Стинчон заявил, что задержанный «высокопоставленный» военный имел доступ к конфиденциальной информации.

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    В прошлом месяце правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.

    В апреле бывшую сотрудницу командования специальных операций ВС США задержали по подозрению в передаче секретных данных представителю СМИ.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Британия выделила 121 млн долларов на слежку за судами в Северной Атлантике

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Люк Поллард заявил о решении инвестировать 121 млн долларов в создание системы подводного наблюдения для противодействия российскому флоту в Северной Атлантике.

    Власти страны намерены сдерживать угрозу, которую якобы представляет Россия для подводной инфраструктуры региона, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Британии. «Мы подписываем рамочное соглашение с базирующейся в Саутгемптоне компанией Ocean Infinity Solutions, которое открывает возможности для первоначальных инвестиций в размере 121 млн долларов», – заявил Поллард.

    По его словам, это позволит уже в следующем году ввести в эксплуатацию систему Atlantic Net. Она станет первым элементом программы Atlantic Bastion по созданию многоуровневой сети обнаружения российских подводных лодок и судов.

    В нее войдут беспилотные аппараты, акустические датчики, искусственный интеллект, военные корабли, субмарины и авиация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник норвежская компания представила беспилотный корабль для поиска российских подводных лодок в Арктике.

    В прошлом месяце британские субмарины признали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

    В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок в Шотландии.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Лондон отказался подчинять свой финансовый сектор правилам Евросоюза

    Bloomberg: Правительство Британии отвергло финансовые стандарты Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабинет министров премьера Великобритании Энди Бернема отверг идею автоматического согласования правил оказания финансовых услуг с нормами Евросоюза, сообщили СМИ.

    Британские власти намерены сохранить независимость лондонского Сити и не хотят применять механизм, при котором страна вынуждена автоматически следовать европейским нормативным актам, пишет Bloomberg.

    Лейбористское правительство ведет переговоры об укреплении связей с Брюсселем в сельском хозяйстве и энергетике. Однако переговорщики назвали распространение этих требований на финансовые услуги красной линией, которую страна пересекать не готова.

    Представители отрасли поддерживают отказ от европейских норм. В организациях The CityUK и UK Finance подчеркнули, что банковскому сектору необходима гибкость для оперативного реагирования на рыночные риски. После выхода из блока британские компании добились отмены ограничений на выплату бонусов и не желают вновь подчиняться чужим приоритетам.

    Директор аналитического центра UK in a Changing Europe Ананд Менон отметил, что отказ от правил исключает для Великобритании так называемый норвежский вариант сотрудничества с единым рынком. Аналитик предположил, что Бернем рассматривает индивидуальное соглашение по швейцарскому образцу или полное возвращение в состав Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Энди Бернем допустил возвращение страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В сентябре глава правительства заявил о возможности возвращения страны в европейский блок.

    Летом британский кабинет министров категорически исключил перспективу присоединения Соединенного Королевства к единому рынку и таможенному союзу.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

    Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.

    Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

    Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

    В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

    Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за угрозы Ирана

    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за иранской угрозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Официальные лица США пока не установили природу угрозы и не могут определить, является ли она «непосредственной или более общей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько самолетов переместили «в Германию и другие локации» в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон передислоцировал бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд из-за угрозы масштабной атаки беспилотников со стороны КСИР.

    В сентябре спецслужбы Британии приступили к проверке возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии выступил за новые каналы связи с Россией

    FT: Лондон захотел создать новые каналы связи с российскими военными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг призвал сформировать дополнительные контакты с Россией на уровне военных ведомств для снижения риска просчетов.

    Британское руководство стремится наладить прямое взаимодействие с Москвой на фоне того, как другие западные страны, включая США, Францию и Германию, в той или иной мере уже ведут диалог с российской стороной, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    «У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы были дополнительные каналы, особенно на уровне военных ведомств. Всегда существует риск просчета, и именно поэтому важно иметь прямое общение», – заявил Стритинг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал стремление Великобритании к контактам с Москвой попыткой обеспечить собственную безопасность.

    Посольство России в Лондоне сообщило о получении сигналов от британской стороны о желании возобновить военный диалог.

    Британское руководство выразило заинтересованность в восстановлении взаимодействия с российскими военными для предотвращения эскалации.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 11:12 • Новости дня
    Британский производитель вооружений BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

    WSJ: Оборонная компания BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская оборонная компания BAE Systems повысила прогноз по свободному денежному потоку на фоне роста объема заказов до 44 млрд долларов из-за геополитической напряженности.

    Производитель вооружений повысил прогноз свободного денежного потока во второй раз за год благодаря высокому спросу на военную технику на фоне геополитической напряженности, пишет The Wall Street Journal.

    В этом году портфель заказов предприятия достиг 44 млрд долларов по сравнению с 36 млрд долларов годом ранее.

    Свободный денежный поток компании в текущем году должен составить около 4 млрд долларов, хотя предыдущий прогноз превышал 2,7 млрд долларов. В корпорации пояснили, что новые ожидания учитывают выгоду от авансов, уже полученных от заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал обсудить с британской BAE Systems возможное присоединение к глобальной программе по созданию истребителя нового поколения GCAP. Летом украинский военно-промышленный комплекс договорился о лицензионной сборке британских гаубиц L119. В прошлом году завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу для восполнения острого дефицита боеприпасов.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    ВМС Британии договорились запустить американский беспилотник с авианосца

    The War Zone: ВМС Британии договорились испытать дрон Talon Blue на авианосце

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс заявил о планах запустить перспективный реактивный беспилотник Talon Blue американской компании Northrop Grumman с палубы британского авианосца.

    Королевский военно-морской флот намерен провести летные испытания новейшего боевого беспилотного аппарата в 2027 году, пишет The War Zone.

    «Через два дня на этом авианосце я подпишу заявление о намерениях с нашими друзьями из Northrop Grumman по подготовке их демонстратора Talon к испытаниям в Королевском флоте в рамках проекта Vanquish», – заявил Дженкинс во время выступления на борту авианосца Prince of Wales.

    Предстоящие тесты позволят оценить безопасность и эффективность совместной работы беспилотной боевой авиации с существующим авиакрылом. Сам проект Vanquish направлен на отработку запуска и возвращения автономных платформ с авианосца без использования катапульт и аэрофинишеров.

    Британский флот уже имеет опыт запуска винтовых дронов с палуб авианосцев класса Queen Elizabeth, однако они значительно уступают по своим характеристикам реактивному аппарату Talon Blue. Американская корпорация Northrop Grumman позиционирует свой новый беспилотник как недорогую альтернативу более сложным системам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце единственный ледокол Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector отбуксировали обратно в порт из-за неисправности двух двигателей.


    Комментарии (0)
    Главное
    Анонсированы новые санкции ЕС против России
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы
    Набиуллина назвала низкую инфляцию условием доступной ипотеки
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала