The Guardian: Аргентина пригрозила тюрьмой главе нефтяной компании из Британии

Tекст: Вера Басилая

Об угрозах со стороны Буэнос-Айреса говорится в свидетельских показаниях, поданных Британией в Международный трибунал по морскому праву (Itlos), пишет The Guardian.

Аргентина добивается от трибунала срочной приостановки бурения на шельфовом нефтяном проекте Sea Lion к северу от Фолклендских островов, который ведут Rockhopper Exploration и израильская Navitas. Буэнос-Айрес принял закон, криминализирующий проект.

«Вплоть до 1 сентября 2026 года Аргентина писала мне и финансовому директору Rockhopper, лично угрожая нам уголовным преследованием, тюремным заключением и штрафами в соответствии со своим внутренним законодательством», – заявил Муди. В его заявлении также отмечается, что Аргентина на 20 лет запретила Navitas работать в стране и призывала банк Standard Chartered отказаться от участия в разработке месторождений на Фолклендах.

В свою очередь Лондон на слушаниях на этой неделе заявил, что трибунал не обладает юрисдикцией в этом споре. Ожидается, что решение Itlos по заявлению Аргентины будет вынесено 28 ноября.

Проект Sea Lion призван удвоить ВВП Фолклендских островов, обеспечив правительству территории увеличение доходов на 10,6 млрд долларов за время активной эксплуатации месторождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию.

В сентябре политолог Виктор Хейфец спрогнозировал отказ Лондона от выполнения аргентинского ультиматума по Фолклендам.

Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей прекращения нефтяного проекта у спорных островов.