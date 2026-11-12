В ЛНР арестовали подростка за подготовку взрыва в школе по заданию куратора

В ЛНР арестовали готовившего теракт в школе подростка

Tекст: Дарья Григоренко

На опубликованном СК в Max видео обритый подросток рассказывает: «Я состоял в террористической организации... Через какое-то время мне написал следующий незнакомец с просьбой взорвать свою школу. Это уже второе задание, которое дал мне незнакомец, тут написано про сбор СВУ и проведение дальнейшего теракта».

По его словам, первым поручением было сожжение флага Дня Победы, но обещанных денег за это он не получил.

Задержанный заявил, что раскаивается, и призвал сверстников не поддаваться на уговоры незнакомцев в интернете.

В Следственном комитете уточнили, что подросток арестован по ходатайству следователя по обвинению в подготовке террористического акта в образовательном учреждении Северодонецка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Следственный комитет сообщил о предотвращении диверсии завербованного украинскими спецслужбами подростка в православной церкви Уфы.

Летом прошлого года в ЛНР задержали группу подростков за подготовку теракта против сверстников из личной мести.

В апреле прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили запланированный подростком под влиянием движения «Колумбайн*» (признано террористическим и запрещено в РФ) теракт в школе Донецка.