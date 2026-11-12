Сингапур открыл хранилище золота для иностранных центробанков

SCMP: Сингапур разрешил зарубежным центробанкам хранить у себя золото

Tекст: Дмитрий Зубарев

Валютное управление Сингапура объявило о готовности размещать золотые резервы зарубежных регуляторов, финансовых институтов и суверенных структур в собственном хранилище, пишет SCMP.

По мнению аналитиков, этот шаг значительно усилит конкуренцию города-государства с Гонконгом за звание главного центра торговли драгоценными металлами в Азиатском регионе. Вместимость сингапурского объекта составляет 500 т, при этом существует возможность его дальнейшего расширения.

Вице-премьер страны и председатель регулятора Гань Ким Ен отметил, что ряд центральных банков уже выразил заинтересованность в размещении своих золотых слитков в Сингапуре, однако чиновник отказался назвать конкретные страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин назвал резкий рост закупок золота мировыми центробанками прямым следствием опасности хранения государственных активов в западных валютах.

Также страны мира стали чаще хранить золотые слитки у себя дома.

Кроме того, Пекин активно начал завлекать другие государства к покупке золотых слитков и их хранению в Шанхае.