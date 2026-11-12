Генсек ЛАГ Фахми призвал оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генсек обратил внимание на острую нехватку медикаментов, питьевой воды и продовольствия в палестинском эксклаве, пишет Anadolu.

«Действуйте незамедлительно и скоординированно, чтобы оказать всю возможную поддержку для спасения жизней и доставки срочной гуманитарной помощи жертвам», – призвал он.

В связи с чрезвычайной ситуацией ЛАГ выступила с инициативой создания Сети экстренной гуманитарной помощи, к которой приглашаются все профильные организации.

Фахми подчеркнул, что из-за проливных дождей и наводнений разрушены 40 тыс. временных укрытий и 70 тыс. палаток. В результате пострадали более 200 тыс. палестинцев, тысячи семей остались без крыши над головой и средств обогрева.

С октября 2023 года в результате израильских атак погибли 74 653 человека, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры оценивается ООН в 71,4 млрд долларов. При этом Израиль продолжает препятствовать ввозу согласованных объемов продовольствия и стройматериалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца.

В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных лиц.