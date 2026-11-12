В Астане при задержании топ-менеджеров из окна выбросили чемодан с долларами

У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

Tекст: Дмитрий Зубарев

У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

«Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.