GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

Tекст: Вера Басилая

«В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

«Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.