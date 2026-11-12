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    12 ноября 2026, 12:01 • Новости дня

    Минобороны Польши назвало успешными переговоры о покупке у США ракет «Томагавк»

    Польша и США провели успешные переговоры о закупке крылатых ракет «Томагавк»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что во время визита польской делегации в Вашингтон прошли успешные переговоры о приобретении американских крылатых ракет «Томагавк».

    «Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», – заявил Косиняк-Камыш по возвращении в Варшаву, передает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

    Министр отметил, что вопрос о покупке ракет Польша подняла «еще несколько месяцев назад».

    Кроме того, в Вашингтоне обсуждалось создание постоянной военной базы США в Польше и сотрудничество оборонных компаний двух стран. В 2015 году Варшава уже пыталась приобрести американские ракеты, но тогда переговоры не принесли результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной военной базы США в Польше.

    Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик рассказал о планах Варшавы закупить американские вооружения на 65 млрд долларов.

    Также Польша заключила контракт с корпорацией Anduril Industries на производство дальнобойных боеприпасов.

    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    Страны G7 обязались увеличить поставки ПВО и дальнобойного оружия на Украину
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства «Большой семерки» приняли решение увеличить объемы поставок систем противовоздушной обороны и дальнобойного вооружения украинским военным по итогам встречи министров иностранных дел в Париже.

    Страны G7 обязались нарастить поставки систем ПВО, зенитных перехватчиков и дальнобойного оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав МИД государств объединения.

    Документ был опубликован министерством иностранных дел Британии. «Мы подвели итоги прогресса в поставках Украине средств противовоздушной обороны, систем и перехватчиков, средств дальнего действия и лицензий, которые позволят ей нарастить военное производство», – подчеркивается в коммюнике.

    В заявлении также сообщается, что страны «Большой семерки» договорились координировать действия в вопросах дальнейшего финансирования киевских властей в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации систем противовоздушной обороны.

    В августе колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил о риске вынужденного согласия стран Запада с требованиями России из-за задержек поставок зенитных ракет.

    Летом государства «Большой семерки» спланировали расширение военной помощи украинским властям.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

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    11 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу

    Handelsblatt: Германии грозит долговой кризис из-за масштабной милитаризации

    Германии предрекли долговой кризис из-за трат на оборонную сферу
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий Совет экономических экспертов заявил об угрозе долгового кризиса в Германии и дефиците бюджета в размере 317,5 млрд долларов к 2040 году на фоне расходов на оборону.

    Совет экономических экспертов ФРГ заявил об угрозе долгового кризиса в Германии. Причина – в предполагаемом дефиците бюджета в 300 млрд евро к 2040 году, пишет Handelsblatt.

    «Новые расчеты Экономического совета показывают: Германии грозит долговой кризис. К 2040 году может не хватить 300 млрд евро… Причиной являются большие долги, которые берутся на оборонную сферу и с весны 2025 года в основном не учитываются в рамках «долгового тормоза», – говорится в публикации издания.

    Специалисты отметили, что сохранение нынешней схемы финансирования военных расходов приведет к росту госдолга Германии с 63% до 98% ВВП к 2040 году. По их мнению, это поставит под угрозу стабильность еврозоны. Для предотвращения кризиса эксперты посоветовали снизить государственные расходы и повысить налоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце государственный долг Германии превысил 2,8 трлн евро. Рост расходов на модернизацию бундесвера нарушил критерии устойчивости бюджета страны.

    Ранее аудиторы Федеральной счетной палаты ФРГ предупредили о возможной дыре в бюджете на 108 млрд евро к 2030 году.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    В МИД назвали неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Захарова назвала неприемлемым размещение иностранных военных на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для Москвы категорически неприемлем сценарий размещения на Украине европейского вооруженного контингента после завершения боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Москва отвергает возможность появления на украинской территории зарубежных вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Согласно сценарию учений, в ходе маневров отрабатывается размещение европейского вооруженного контингента на Украине после окончания боевых действий… Это сценарий, категорически неприемлемый для России, о чем мы неоднократно заявляли на всех возможных уровнях», – сказала представитель МИД, отвечая на вопрос о проведении первых учений «многонациональных сил для Украины» в рамках так называемой коалиции желающих накануне переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о намерении российских военных рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели.

    В четверг официальный представитель МИД заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Неделей ранее европейские страны запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.


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    12 ноября 2026, 03:02 • Новости дня
    ВС России подготовили плацдарм для наступления у Красноармейска вне ДНР

    ВС России заняли рубежи у Красноармейска для продвижения за ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для дальнейшего наступления у Красноармейска.

    Российские бойцы готовят плацдарм для наступления за пределами Донецкой Народной Республики у Красноармейска.

    «С начала текущей недели юго-западнее и западнее Красноармейска наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции и в целом подготавливают уже плацдарм для дальнейшего продвижения за пределами Донецкой Народной Республики», – рассказал Марочко ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреливали многоэтажки из танка при отступлении из Красноармейска. Российские саперы нашли схрон с боеприпасами ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке.


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    11 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают целенаправленно уничтожать логистические цепочки поставок вооружений для украинской армии. Для этих целей активно применяются БПЛА, которые наносят удары по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В течение дня в результате успешной атаки в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено очередное морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось вооружение и военное имущество для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море.

    В субботу российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе Новых Петровцев Киевской области и сухогрузу с военными грузами.

    В пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по другому сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы.

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    11 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Губернатор Хоценко: Беспилотная опасность отменена в Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе.

    Хоценко сообщил, что беспилотная опасность в регионе отменена. «Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей», – написал глава региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские силы противовоздушной обороны (ПВО) приступили к отражению атаки украинских беспилотников на Омскую область.

    В тот же день на местах падения обломков дронов в Омской области начали работу оперативные службы.

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    11 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    Глава Башкирии поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

    Глава Башкирии Хабиров поручил нарастить выпуск FPV-дронов для нужд спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Башкирии Радий Хабиров поручил кабинету министров республики нарастить производство беспилотников для отправки в зону специальной военной операции.

    В ходе прямой линии к главе региона обратился командир взвода батальона имени Тагира Кусимова Михаил Балакин с вопросом о возможности модернизации дронов и расширения их поставок. Военнослужащий отметил успешное применение FPV-дронов «Уфимец» башкирского производства, передает РИА «Новости».

    «Мы организованно стали поставлять FPV-дроны в большом количестве. Мы распределяем их по подразделениям, где служат бойцы из нашей республики. Поручаю увеличить производство дронов, мы поищем резервы. Каждый дрон – это ваша жизнь, успешное выполнение задач спецоперации», – ответил Хабиров.

    Руководитель республики также предложил бойцам лично посетить производственные площадки в Башкирии и внести свои предложения по улучшению технических характеристик беспилотных аппаратов.

    Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о росте числа комплектующих для дронов в российском реестре.

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    12 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту

    Минобороны: Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахтную установку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ракетном соединении стационарного базирования провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку.

    Ракета была установлена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата за несколько часов, сообщает Минобороны.

    В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения включает не только обновление комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит обеспечить лучшие условия для подготовки, боевого дежурства и отдыха личного состава.

    Запланированные на 2026 год мероприятия по перевооружению повысят долю современных ракетных комплексов. Возрастут боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило о старте комплексной проверки Владимирского ракетного объединения с применением комплексов «Ярс».

    Президент России Владимир Путин оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения.

    Также военное ведомство провело загрузку межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки в различных регионах страны.

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