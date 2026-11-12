Минобороны Польши назвало успешными переговоры о покупке у США ракет «Томагавк»

«Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», – заявил Косиняк-Камыш по возвращении в Варшаву, передает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.
Министр отметил, что вопрос о покупке ракет Польша подняла «еще несколько месяцев назад».
Кроме того, в Вашингтоне обсуждалось создание постоянной военной базы США в Польше и сотрудничество оборонных компаний двух стран. В 2015 году Варшава уже пыталась приобрести американские ракеты, но тогда переговоры не принесли результата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной военной базы США в Польше.
Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик рассказал о планах Варшавы закупить американские вооружения на 65 млрд долларов.
Также Польша заключила контракт с корпорацией Anduril Industries на производство дальнобойных боеприпасов.