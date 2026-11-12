Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

Tекст: Дарья Григоренко

Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

«Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

«Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.