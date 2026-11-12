Матвиенко: Президент Вьетнама рассчитывает на встречу с Путиным в 2026 году

Матвиенко: Президент Вьетнама заявил о планах встретиться с Путиным в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

«Я очень рассчитываю, что в этом году у меня как минимум еще одна встреча состоится, а может быть, даже две», – процитировала То Лама спикер верхней палаты парламента, слова которой приводит РИА «Новости».

Матвиенко, находящаяся во Вьетнаме во главе официальной делегации Совфеда, накануне передала То Ламу искренние приветствия от Путина и отметила особый, доверительный характер двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Вьетнама То Ламом в Ханое передала ему искренние приветствия от президента России Владимира Путина.

В сентябре государственный визит То Лама в Россию завершился проводами, в которых участвовал российский лидер.

В ходе этого визита Путин и То Лам договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнерства.