Клуб журналистов в Сеуле осудил задержание японского корреспондента в России

Tекст: Игорь Иножарский

Объединение иностранных журналистов в Сеуле призвало российские власти уважать законную деятельность СМИ, передает Yonhap.

«Сбор информации в общественных интересах является основой журналистики. Законная деятельность по сбору новостей и репортажам должна уважаться, и любые действия, которые угрожают личной безопасности журналиста на таких основаниях, не могут быть оправданы», – заявили в SFCC.

Клуб также призвал российские власти обеспечить физическую безопасность и соблюдение законных прав задержанного и четко изложить причины ареста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о предоставлении японскому посольству консульского доступа к арестованному журналисту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выполнении спецслужбами своих функций по поимке шпионов. Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в сборе секретных данных об обороноспособности России.