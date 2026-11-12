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    12 ноября 2026, 11:13 • Новости дня

    Армия Израиля ликвидировала командира бригады ХАМАС в больнице Газы

    ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира бригады ХАМАС в больнице Газы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильские военные и служба безопасности нанесли удар по больнице Насер в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, уничтожив командира бригады палестинского движения ХАМАС.

    Удар по высокопоставленному командиру и другим представителям военного крыла ХАМАС на территории медицинского комплекса в Хан-Юнисе был нанесен в среду поздно вечером, пишет Israel National News.

    В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что боевики использовали больницу в качестве командного центра для планирования атак против израильских военнослужащих и государства. Кроме того, палестинское движение хранило на территории комплекса оружие, а службы внутренней безопасности и разведки ХАМАС проводили там допросы и пытки.

    Медицинские помещения также применялись в качестве наблюдательных пунктов и укрытий. Военные подчеркнули, что подобные действия представляют собой грубое нарушение международного права и циничное использование гражданской инфраструктуры. Перед атакой израильские силы приняли меры для снижения ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа. В сентябре израильские военные ликвидировали командира снайперов палестинской группировки в районе Хан-Юниса. В прошлом году армия Израиля уничтожила главу военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.

    9 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»

    Востоковед Кича: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»

    Востоковед: Айзенкота нельзя назвать «голубем мира»
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израильский истеблишмент пытается восстановить репутацию страны, сделав Биньямина Нетаньяху «козлом отпущения». В качестве альтернативы ему продвигают фигуру Гади Айзенкота – кадрового военного и бывшего главы Генштаба ЦАХАЛ, которого хотят представить как более удобного для диалога лидера. Однако за этой схемой кроется множество противоречий, сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Мария Кича.

    «Израильский истеблишмент крайне заинтересован в отстранении Биньямина Нетаньяху от власти. Ведь смена премьера могла бы помочь восстановить репутацию Израиля на мировой арене», – отметила Мария Кича, востоковед, автор Telegram-канала «Первый ближневосточный».

    По ее словам, логика проста: представить ситуацию так, будто с еврейским государством все в порядке, а проблемы – следствие действий одного человека. «Нетаньяху в таком сценарии отводится роль «козла отпущения»: на него возлагается ответственность за все спорные решения и ошибки», – уточнила собеседница.

    На этом фоне Гади Айзенкот предстает в образе «нового, чистого» политика, с кем, по замыслу, будет проще выстраивать диалог. «Его станут позиционировать как менее радикального лидера по сравнению с Нетаньяху. Более того, как считает израильский истеблишмент, появление Айзенкота на политической авансцене позволит перезагрузить отношения с США», – детализировала Кича.

    Впрочем, отмечает эксперт, характеризовать Айзенкота как «голубя мира» или представителя «мирной умеренной оппозиции» вряд ли уместно. Как напомнила востоковед, Айзенкот в политике всего несколько лет. «Он кадровый военный, ранее занимавший пост главы Генштаба ЦАХАЛ (2015-2019 годы). В Газе погибли его сын и двое племянников. То есть он, как говорят англичане, буквально попробовал собственное лекарство», – напомнила эксперт.

    Айзенкот больше всего известен как «создатель» доктрины «Дахья», согласно которой израильская армия должна целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре на территориях, которые Израиль считает вражескими и расценивает как «оплот террористов». «Доктрина применялась во время Второй ливанской войны (2006), когда Израиль разбомбил Дахью – южный шиитский пригород Бейрута. С 2023 года доктрина применяется в секторе Газа и Южном Ливане», – указала аналитик.

    «Но разумеется, публично напоминать о доктрине «Дахья» никто не станет. В Израиле лидера «Яшара» будут изображать как героя войны, принесшего личную жертву», – считает Кича.

    Примечательно также, продолжила собеседница, что Айзенкот – мизрахи, выходец из Марокко, в то время как во главе еврейского государства до настоящего момента стояли только ашкеназы.

    «Израиль – это в первую очередь ашкеназский проект. Мизрахов (евреев из стран Ближнего Востока) начали целенаправленно и массово завозить в Израиль в 1950-х годах, потому что ашкеназов просто не хватало для заселения захваченных территорий, откуда было изгнано арабское население», – указала востоковед.

    «Просвещенные» ашкеназы смотрели на марокканских, йеменских, иракских и прочих «восточных» евреев презрительно – как на диких, отсталых и «недоразвитых». Мизрахи не имели равных прав с ашкеназами: в сфере труда, социального обеспечения, госслужбы и других областей действовали как гласные, так и негласные ограничения. Такое положение их не устраивало, и в 1970-х годах они создали движение «Черные пантеры», выступив против дискриминации», – напомнила аналитик.

    Первыми, кто разглядел в мизрахах электорат и активную социальную базу, стала партия «Ликуд». Многие мизрахи в итоге примкнули к ней и к фракциям, состоявшим с ней в коалициях. В результате мизрахи добились того, за что боролись, – квот на госслужбу и прочих уступок.

    Однако со стороны ашкеназов, по словам политолога, пренебрежительное отношение к ним сохраняется до сих пор: мизрахов называют арсами (местный аналог слов «гопник» или «быдло»). Именно в этом контексте и следует рассматривать военную карьеру Айзенкота.

    Как бы то ни было, раскол, который и так существует, максимально обостряется на фоне попыток сформировать правительство. «Израильское общество разделено на части, и каждая из еврейских сионистских партий загнала себя собственными заявлениями и собственной политикой в своеобразный вакуум, когда коллаборация с политическими противниками воспринимается как предательство», – отметила Кича.

    «Например, как сотрудничать с арабами и создавать с ними оппозицию, если их голоса фактически стремятся аннулировать, а их участие в выборах подается как «политическое 7 октября»?» – задается она риторическим вопросом.

    Собеседница подчеркнула: Израиль уже не первый год переживает глубокий внутренний кризис – политический, конституционный, экзистенциальный, а поэтому противоречия не удается разрешить простым способом.

    «Это наглядно показал опыт правительства Нафтали Беннета и Яира Лапида: их ключевой целью также было отстранить Нетаньяху от власти. Однако кабинет продержался лишь около года, после чего досрочно сложил полномочия. В результате в стране вновь прошли выборы, где победил Нетаньяху», – напомнила аналитик.

    Востоковед допускает, что ситуация может повториться, но с дополнительными осложняющими факторами. Речь идет о межпартийной борьбе, неспособности сформировать устойчивую коалицию, а также о выдвижении завышенных требований и таких условий потенциальным партнерам, на которые те заведомо не согласятся.

    «Нетаньяху прекрасно понимает происходящее и явно не хочет становиться «козлом отпущения». Поэтому он активно сопротивляется попыткам отстранить его от власти и, безусловно, ведет закулисную игру. Но что именно задумал политик и насколько успешны его действия, будет ясно в ближайшее время», – заключила Кича.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов. Торжественная церемония прошла в воскресенье в резиденции главы государства.

    Герцог считает, что именно у главы «Яшара» больше всех шансов сформировать кабинет министров, который будет служить интересам всех израильтян. «Я от всего сердца желаю, чтобы любое сформированное правительство способствовало единству, сплоченности и примирению во всех частях страны», – сказал президент Израиля.

    В свою очередь Айзенкот заявил о сложном и судьбоносном положении государства, указав на продолжающиеся войны, невыполненные военные задачи, дипломатический кризис. Политик призвал создать правительство «национального чрезвычайного положения». По его словам, для этого потребуются «креативные и нестандартные политические шаги».

    Лидер «Яшара» также сообщил о готовности сотрудничать со всеми парламентскими фракциями. «Тот, кто попытается сорвать формирование правительства, войдет в историю как человек, который не сумел спасти Израиль в критический для страны момент», – подчеркнул Айзенкот.

    На создание кабинета ему отведено 28 дней. Этот срок может быть продлен еще на две недели с согласия президента. Издание The New York Times называет эту задачу самым сложным испытанием в карьере Айзенкота. Он может привлечь арабские партии с 19 мандатами или ультраортодоксальные фракции с 13 местами.

    Однако, как отмечает газета, первый вариант осложняют разногласия по вопросу признания ХАМАС террористической организацией и сопротивление лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана сотрудничеству с арабскими партиями. Переговоры с ультраортодоксами затрудняет вопрос военной службы.

    Напомним, прошедшие 27 октября выборы в 120-местный парламент Израиля (Кнессет) не выявили явного победителя: ни один политический блок не набрал большинства в 61 мандат. Правящая коалиция во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила 53 места, оппозиционный блок Айзенкота – 48, арабские партии – 19. Политолог Саймон Ципис в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что будущее правительство Израиля рискует оказаться заложником малых фракций.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    11 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    @ RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd./YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильская компания Rafael в среду представила новую крылатую ракету Super Ice из серии Ice Breaker с боевой частью массой 453 кг, предназначенную для скрытного поражения удаленных целей на фоне роста напряженности с Ираном.

    Новая ракета Super Ice из линейки Ice Breaker предназначена для нанесения ударов по удаленным целям при минимальной вероятности обнаружения радаром и несет боевую часть весом 453 кг – в четыре раза тяжелее, чем у применявшихся ранее ракет этой серии при скрытых начальных ударах по объектам в Иране, сообщает Israel National News.

    Super Ice может запускаться с наземных установок, боевых самолетов и ракетных кораблей, то есть с суши, моря и воздуха, в зависимости от оперативных задач. По данным Rafael, одна из ключевых особенностей ракеты – полет на малой высоте на больших дистанциях с использованием высокоточных систем навигации, позволяющих продолжать движение к цели без опоры на GPS и другие спутниковые системы.

    Представители компании пояснили, что Super Ice спроектирована так, чтобы оставаться незамеченной большую часть полета и, даже будучи обнаруженной незадолго до удара, практически не оставлять противнику времени на эффективную защиту. Главным отличием новой модификации от задействованных ранее ракет серии Ice Breaker назван увеличенный размер боевой части при сохранении малозаметности и точности для поражения удаленных высокоценных целей.

    «Это лучшая крылатая ракета своего класса в мире. Она является идеальным решением для нанесения ударов с безопасной дистанции и уничтожения высокоценных целей, включая системы ПВО, на дальнем расстоянии», – заявил председатель совета директоров Rafael профессор Юваль Штайниц. Гендиректор компании Йоав Турджеман добавил, что разработки Rafael в последние годы сыграли решающую роль в боевых действиях, подтвердив свою значимость и способность отвечать на сложные и меняющиеся вызовы.

    Сообщение о появлении Super Ice появилось на фоне усиления ракетного противостояния с Ираном: накануне Тегеран показал новый подземный «ракетный город» с большим количеством баллистических и крылатых ракет, а иранское телевидение сообщило о демонстрации нового современного ракетного комплекса, характеристики и название которого не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные спецслужбы пришли к выводу о сохранении у Ирана способности производить около пятидесяти баллистических ракет в месяц. Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о несогласии с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    9 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы городов Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Антисемитизм вновь распространяется в Германии и открыто проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», – заявил Мерц.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ вместе с властями федеральных земель укрепляет защиту еврейской общины. По его словам, усиление безопасности инфраструктуры, включая полицейские дежурства у синагог, стало вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что охрана еврейских учреждений и бронированные стекла на них служат напоминанием о невозможности нормальной и открытой еврейской жизни в Германии. Он также пообещал продолжить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мерц выразил возмущение призывом израильского министра к массовым убийствам в секторе Газа.

    В прошлом году он заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    В июне 2025 года Мерц признал усиление «импортированного» антисемитизма из-за притока мигрантов.

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    10 ноября 2026, 02:02 • Новости дня
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    @ ABIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства под своим руководством и без участия представителей арабских партий.

    «Создание правительства национального единства – это насущная необходимость. В такое правительство должны войти все партии национального лагеря, в том числе ультраортодоксальные и сионистские партии. Я никого не исключаю. Хватит бойкотов», – заявил Нетаньяху.

    Политик отметил готовность начать переговоры с любой политической силой. По его мнению, возглавлять коалицию должна партия «Ликуд», получившая на недавних выборах больше всего мандатов и опередившая ближайшего конкурента на четверть миллиона голосов, передает РИА «Новости».

    Отсутствие в кабмине арабских партий, получивших 19 мандатов в 120-местном парламенте, Нетаньяху объяснил невозможностью борьбы с Ираном и радикальным исламом в условиях зависимости правительства от сторонников палестинского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов.

    В понедельник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения о тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции.

    В воскресенье Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами парламентских выборов.

    На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    9 ноября 2026, 22:22 • Новости дня
    Турция отказалась приглашать Израиль на саммит COP31

    Tекст: Вера Басилая

    Турция как принимающая сторона не стала приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках Конференции ООН по климату (COP31), сообщил председатель мероприятия, турецкий министр градостроительства Мурат Курум.

    «Мы не приглашали правительство Израиля на встречу лидеров. При этом каждая страна имеет право участвовать в переговорах под эгидой ООН», – приводит слова Курума ТАСС.

    Курум пояснил, что на мероприятия, организуемые ООН, приглашаются все страны мира, однако приглашения лидерам направляет именно страна-хозяйка. Министр подчеркнул, что факт проведения конференции не повлияет на отношение Анкары к Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких стран покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления израильского президента Ицхака Герцога.

    В сентябре Турция назвала безосновательными высказывания министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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    10 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по окрестностям населенного пункта Бейт-Джинн на юге Сирии в западной части провинции Дамаск.

    Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

    Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

    В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

    Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

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    10 ноября 2026, 18:13 • Новости дня
    Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Кнессета 26-го созыва принесли присягу на верность, и парламент Израиля начал работу после выборов.

    Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».

    Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

    Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

    В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.

    В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.

    В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.

    В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.

    В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.

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    11 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    При ударе Израиля по северу Газы погибли два палестинца

    Shehab: При израильском ударе по северу сектора Газа погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Израильский авиаудар по району Шейх-Радван на севере города Газа унес жизни двух палестинцев, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shehab.

    По данным министерства здравоохранения анклава, число погибших с момента вступления в силу перемирия 11 октября 2025 года достигло 1622 человек, еще 5878 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца.

    В том же месяце министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели еще семи человек при ударах израильской армии по сектору Газа.

    Летом эксперты ООН по правам человека заявляли о гибели свыше 1,2 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега Иордана с момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года.

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    11 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Захарова призвала Израиль остановить деградацию ситуации в Газе

    Захарова: Россия призывает Израиль не допустить деградации ситуации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия призывает Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая продовольствие, в первую очередь», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа.

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    12 ноября 2026, 11:16 • Новости дня
    Партия «Ликуд» потребовала расследовать нарушения на выборах в Израиле

    Партия «Ликуд» заявила о 700 нарушениях на выборах в израильский Кнессет

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильская партия «Ликуд» обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии с требованием провести расследование предполагаемых махинаций на выборах в Кнессет 26-го созыва.

    В письме председателю Центральной избирательной комиссии партия подчеркнула факт игнорирования правоохранительными органами серьезных жалоб на процедуру голосования, пишет Israel National News.

    Подозрения представителей «Ликуда» касаются арабского сектора, в частности действий лиц, связанных с партиями «Объединенный список» и РААМ. В день выборов поступило около 700 сообщений о нарушениях закона, включая регистрацию избирателей в частных списках, голосование по чужим документам, передачу данных посторонним лицам и двойное голосование.

    Партия также указала на присутствие посторонних в кабинах для голосования, угрозы в адрес членов избирательных комиссий и ненадлежащее обращение с конвертами для бюллетеней. «Ликуд» потребовал предоставить оперативные отчеты и записи с нательных камер полицейских.

    Отдельная жалоба направлена в Управление по защите конфиденциальности в связи с подозрениями в незаконном использовании личных данных избирателей. Авторы обращения призвали к срочным действиям для обеспечения возможности обжалования результатов выборов в установленные законом сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент Израиля начал работу после выборов. В воскресенье Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами голосования. Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров.

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    12 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генсек ЛАГ Фахми призвал оказать срочную гуманитарную помощь сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми призвал международное сообщество принять срочные меры для оказания гуманитарной помощи сектору Газа.

    Генсек обратил внимание на острую нехватку медикаментов, питьевой воды и продовольствия в палестинском эксклаве, пишет Anadolu.

    «Действуйте незамедлительно и скоординированно, чтобы оказать всю возможную поддержку для спасения жизней и доставки срочной гуманитарной помощи жертвам», – призвал он.

    В связи с чрезвычайной ситуацией ЛАГ выступила с инициативой создания Сети экстренной гуманитарной помощи, к которой приглашаются все профильные организации.

    Фахми подчеркнул, что из-за проливных дождей и наводнений разрушены 40 тыс. временных укрытий и 70 тыс. палаток. В результате пострадали более 200 тыс. палестинцев, тысячи семей остались без крыши над головой и средств обогрева.

    С октября 2023 года в результате израильских атак погибли 74 653 человека, а стоимость восстановления разрушенной инфраструктуры оценивается ООН в 71,4 млрд долларов. При этом Израиль продолжает препятствовать ввозу согласованных объемов продовольствия и стройматериалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Израиль принять срочные меры для недопущения деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца.

    В понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных лиц.

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