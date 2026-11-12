Мировые цены на нефть снизились на фоне дипломатических усилий США и Ирана

WSJ: Цена фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 91,79 долларов

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала снижение, поскольку инвесторы начали оценивать шансы на возобновление переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном. Эти перспективы рассматривались на фоне выдвинутых Тегераном условий для возобновления работы Ормузского пролива и продолжающихся угроз региональному морскому судоходству, пишет The Wall Street Journal.

На этом фоне котировки фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце опустились на 1%, достигнув отметки в 91,79 долларов за баррель. Аналогичное падение зафиксировано и для американской нефти: фьючерсные контракты на марку West Texas Intermediate (WTI) потеряли 1% стоимости, снизившись до 85,69 долларов за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий. В понедельник цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану. В воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.