В Мадриде и Барселоне произошли беспорядки после начала всеобщей забастовки в Испании

Tекст: Игорь Иножарский

Около 4 млн испанских рабочих приняли участие во всеобщей забастовке против жилищного кризиса. Акция носила в основном мирный характер, однако вечером в Мадриде и Барселоне начались столкновения с полицией, пишет Reuters.

«Мне 36 лет, и я до сих пор не могу съехать. Арендная плата просто продолжает расти, цены на жилье продолжают расти, и это просто невозможно», – заявил участник забастовки Хесус Гонсалес.

В ходе протестов правоохранительные органы задержали не менее 73 человек. Для разгона митингующих полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и перцовые баллончики. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании, сообщившие о 90-процентной явке работников портов и автомобильной промышленности.

По данным Банка Испании, дефицит жилья в стране составляет 750 тыс. домов, а к 2028 году он увеличится до более чем миллиона. Средняя стоимость аренды достигла 1315 долларов, что эквивалентно почти 99% средней ежемесячной зарплаты молодого специалиста в Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду крупнейшие профсоюзы Испании призвали рабочих выйти на всеобщую забастовку из-за недовольства ценами и жилищным кризисом. Массовые шествия завершили первую за 14 лет общенациональную забастовку в стране. Испанская полиция применила силу против участников акции в центре Мадрида после перекрытия движения по улице Гран-Виа.