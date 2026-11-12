Южная Корея открыла испытательный полигон для эсминцев нового поколения

Yonhap: В Южной Корее открыли тестовый комплекс для эсминцев нового поколения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Церемония открытия крупнейшего в стране наземного испытательного центра прошла в Центре морских исследований Самчхок, пишет Yonhap.

Объект площадью 6,7 тыс. квадратных метров предназначен для выявления технических неисправностей интегрированных систем связи и навигации до их установки на эсминцы проекта KDDX. Официальный запуск базы в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В долгосрочной перспективе комплекс позволит развивать передовые технологии и снизить зависимость страны от иностранных военных разработок.

В рамках проекта KDDX Южная Корея планирует построить шесть эсминцев класса Aegis водоизмещением 7 тыс. тонн с использованием отечественных технологий. Ожидается, что новые корабли станут основой военно-морских сил страны и будут сопоставимы по возможностям с эсминцами класса King Sejong the Great, которые считаются самыми мощными военными кораблями Южной Кореи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление программы оборонных закупок Южной Кореи завершило разработку собственного ударного вертолета для корпуса морской пехоты.

Также Южная Корея провела испытания гиперзвукового планирующего блока.

Летом шведская компания Saab совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems решила оборудовать четыре противолодочных корабля типа MEKO A-200 новыми радарными комплексами.