Новые демократы в Конгрессе поддержали инициативу об импичменте Трампа

Tекст: Игорь Иножарский

По данным коалиции, как минимум девять новых прогрессивных членов демократической фракции Палаты представителей рассчитывают поддержать инициативы об импичменте президента Дональда Трампа, начатые уходящим конгрессменом от Техаса Алом Грином, рассказал он после пресс-конференции на Капитолийском холме, передает Fox News Digital.

Грин рассчитывает, что избранные демократы Мелат Кирос из Колорадо, Дэн Ко из Массачусетса, Крис Рабб из Пенсильвании, Анджела Гонсалес-Торрес из Калифорнии и еще несколько новоизбранных коллег продолжат его кампанию за импичмент. «Импичмент – единственное средство для нашего будущего. Мы не можем иметь дело с президентом, который занимается коррупцией. Цель состоит в том, чтобы президент был отстранен от должности. Я аплодирую смелым членам, которые перенесут эти усилия в следующий состав Конгресса», – заявил Грин.

Гонсалес-Торрес подчеркнула, что намерена продолжить усилия Грина, представляя более 100 тыс. избирателей Лос-Анджелеса, которые, по ее словам, избрали ее в Конгресс. Организаторы признают, что даже при одобрении статей импичмента Палатой представителей Сенат может вновь отказать в осуждении, как это произошло в двух предыдущих процессах против Трампа, однако надеются на усиление давления со стороны активистов.

Сооснователь Courage for Democracy Project Кира Хавенс заявила, что по мере разъяснения причин, «почему так важно избавиться от Трампа», поддержка импичмента среди демократов будет расти, хотя часть противников президента, по ее словам, сомневается в правовых основаниях обвинений и шансах на успешный процесс в Сенате. Связанный с Courage for Democracy Project конституционный эксперт указал на возможные дополнительные механизмы в процедурах Сената, но признал, что Конституция закрепляет исключительные полномочия Палаты по выдвижению импичмента и Сената по его рассмотрению.

Основательница Removal Coalition Джессика Денсон раскритиковала демократов, которые уделяют больше внимания слушаниям в Конгрессе и возможным уголовным делам против чиновников администрации, чем импичменту самого президента, назвав таких однопартийцев «безвольными» и заявив, что массовое давление избирателей вынудит их поддержать требования коалиции. Представители объединения добавили, что одних слушаний и расследований недостаточно и что в Конгрессе должны быть одобрены статьи импичмента.

Коалиция, в которую входят две правозащитные структуры, действующие и избранные конгрессмены, также намерена добиваться импичмента министра обороны Пита Хегсета, полагая, что возможные нарушения с его стороны могут затронуть и президента. При этом участники кампании признают, что даже установление проступков Хегсета не станет автоматическим юридическим или конституционным основанием для ответственности Трампа. Запросы Fox News Digital о комментариях, направленные Трампу и Хегсету, остались без ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году член Палаты представителей США от Демократической партии Ал Грин внес резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за злоупотребление властью.