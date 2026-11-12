Суд взыскал почти 150 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста

Суд взыскал 148 тыс. рублей за билеты на отмененное шоу Канье Уэста

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в Мосгорсуде, мировой судья частично удовлетворил требования истца Максима Зайкина к ООО «Сэй Эдженси», передает РИА «Новости».

Мужчина заплатил 80 тыс. рублей за два билета и 8 тыс. рублей сервисного сбора. Истец также потратил на дорогу до Петербурга более 32 тыс. рублей и забронировал гостиницу почти за 30 тыс. рублей.

Общая сумма иска составляла 159 898 рублей, включая расходы на юриста, почту, штраф и компенсацию морального вреда. Инстанция постановила выплатить покупателю 148 648 рублей с учетом того, что часть суммы ответчик погасил добровольно после подачи иска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в суды Москвы поступило более 40 исков к организовавшей несостоявшийся концерт Канье Уэста компании.

В прошлом месяце суд привлек футбольный клуб «Зенит» в качестве третьего лица к разбирательству о возврате денег за билеты.

Жителю Воронежа вернули потраченные на пропускные документы 132 тыс. рублей.