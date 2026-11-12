Сенаторы внесли в Госдуму законопроект против дропперов

В Госдуму поступил проект об ограничении переводов дропперов 30 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вместе с коллегами внесли на рассмотрение законопроект, который должен нанести еще один удар по дропперам – людям, которые за небольшую плату продают или сдают в аренду свои банковские карты. Законопроект создает правовую основу для работы платформы «Антидроп», – цитирует Журавлева РИА «Новости».

Согласно документу, Банк России сформирует единую базу рисков для выявления счетов, используемых для подозрительных операций. Эту информацию регулятор будет передавать во все кредитные организации и Росфинмониторинг.

При подтверждении рисков банки ограничат клиентам внесение наличных и переводы суммой в 30 тыс. рублей в месяц. По словам вице-спикера, мера продолжит действовать даже при закрытии старого и открытии нового счета в том же банке сроком до одного года, а при повторном нарушении – до двух лет.

Документ предусматривает защиту добросовестных граждан от ошибочного внесения в систему через обязательный досудебный порядок обжалования, обязывая банки рассматривать заявления в течение семи рабочих дней.

В случае принятия инициатива вступит в силу в 2028 году. Это время предоставлено финансовым организациям для доработки систем. Главной целью законопроекта названо лишение теневого бизнеса каналов для вывода денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Госдуме представили второй пакет антимошеннических мер с новыми правилами для банковских карт.

В прошлом году Банк России сообщил о рассмотрении возможности создания черных списков дропперов.

В начале прошлого года депутаты нижней палаты парламента обсудили введение административной ответственности для подставных лиц.