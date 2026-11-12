Пытавшийся захватить самолет нелегал получил убежище в США как трансгендер

Fox News: Угрожавший взорвать самолет нелегал получил убежище как трансгендер

Tекст: Игорь Иножарский

Министерство внутренней безопасности США подтвердило предоставление Гомесу-Альберто убежища после его третьего незаконного въезда в страну в 2019 году. Он заявил иммиграционным властям, что боится убийства в Гондурасе из-за своей трансгендерности, пишет Fox News.

«Этот преступник-нелегал попытался ворваться в кабину пилотов, угнать самолет и заявил, что у него бомба. Благодаря правоохранительным органам он теперь за решеткой», – заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин. По его словам, слабая система предоставления убежища позволила дважды депортированному нарушителю остаться в стране.

Гомеса-Альберто арестовали 9 ноября после приземления рейса United Airlines в Новом Орлеане. Мужчину удерживают под стражей без права залога по обвинениям в терроризме и передаче ложной информации о планируемом поджоге. Ранее его дважды выдворяли из США после незаконных пересечений границы в 2011 и 2014 годах, однако в январе 2020 года иммиграционный судья разрешил ему остаться в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель Министерства внутренней безопасности США заявил о попытке выдворенного из страны гражданина Гондураса войти в кабину пилотов рейса United с заявлением о бомбе. В сентябре Пентагон рассмотрел возможность переброски ударных разведывательных беспилотников в Центральную и Южную Америку для операций против наркокартелей. В мае проникший на территорию аэропорта Денвера мужчина осознанно бросился под колеса разгоняющегося пассажирского лайнера.