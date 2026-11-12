На форуме НРФ обсудили влияние рекламы на образ семьи

Tекст: Вера Басилая

В Москве прошел второй день Национального рекламного форума (НРФ), участники которого обсудили развитие отечественной аналитики, влияние рекламы на общественные ценности и продвижение образа семьи. Заместитель начальника Управления президента России по общественным связям и коммуникациям Александр Шушеров передал участникам форума приветственные слова Владимира Путина.

«Сегодня вам предстоит обсудить актуальные профессиональные проблемы, связанные с разработкой и реализацией коммуникационных, маркетинговых и креативных стратегий, созданием и продвижением рекламных продуктов национальных и региональных брендов. Знаю, что большое значение участники форума придают совершенствованию современных технологий, необходимых для развития цифровой платформенной экономики», – подчеркнул Путин в своем обращении.

Референт Управления президента по общественным проектам Владимир Костеев отметил, что реклама формирует представления о ценностях и социальных ориентирах. По его словам, общественно значимая повестка, включая поддержку семьи, должна органично встраиваться в коммуникации брендов.

Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин добавил, что образ многодетной семьи пока недостаточно представлен в рекламе, и призвал объединить усилия государства и бизнеса для изменения ситуации.

Участники форума также обсудили развитие отечественного рынка исследований после ухода иностранных компаний. Советник администрации президента Андрей Прийма напомнил, что с весны в России действуют новые требования к обработке данных, что открыло нишу для отечественных игроков. Директор по специальным исследованиям Mediascope Марина Пикулева представила анализ телерекламы, показавший, что дети присутствуют лишь в четверти популярных роликов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков открыл юбилейный Национальный рекламный форум.

На прошлой неделе в Москве обсудили роль государства и общества в сохранении традиционных ценностей.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей представили новую стратегию продвижения традиционных семейных ценностей через рекламу.