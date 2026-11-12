Al Jazeera: Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

Tекст: Вера Басилая

Представитель хуситов назвал заявления Эр-Рияда «ложью» и отметил, что беспилотник атаковал насосную станцию в Янбу на побережье Красного моря, а по аэропорту Эр-Рияда выпустили три крылатые ракеты, пишет Al Jazeera.

Ранее силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате трех ракет, летевших на Эр-Рияд, и беспилотников, направленных на Мекку и южные регионы. Власти королевства заявили, что обломки двух баллистических ракет упали в деревне Сабуха в провинции Мекка, назвав это вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Бои в Йемене усилились. Представитель йеменской армии Маджед Абдулла аль-Нузаили сообщил о гибели и ранении как минимум 138 бойцов хуситов и проведении сотен атак. Силы коалиции нанесли 23 авиаудара.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об успешном ракетном ударе по командному центру коалиции в районе Эль-Бурайка в Адене.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв конфликта возросло до 11 755 человек. С начала августа свои дома покинули более 320 тыс. человек, удары наносятся по медучреждениям и машинам скорой помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Алла» сообщили о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам.