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    12 ноября 2026, 10:44 • Новости дня

    Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Al Jazeera: Хуситы отвергли обвинения Саудовской Аравии в ударах по Мекке

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку на фоне обострения боев между международно признанным правительством и силами движения «Ансар Алла».

    Представитель хуситов назвал заявления Эр-Рияда «ложью» и отметил, что беспилотник атаковал насосную станцию в Янбу на побережье Красного моря, а по аэропорту Эр-Рияда выпустили три крылатые ракеты, пишет Al Jazeera.

    Ранее силы коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщили о перехвате трех ракет, летевших на Эр-Рияд, и беспилотников, направленных на Мекку и южные регионы. Власти королевства заявили, что обломки двух баллистических ракет упали в деревне Сабуха в провинции Мекка, назвав это вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

    Бои в Йемене усилились. Представитель йеменской армии Маджед Абдулла аль-Нузаили сообщил о гибели и ранении как минимум 138 бойцов хуситов и проведении сотен атак. Силы коалиции нанесли 23 авиаудара.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об успешном ракетном ударе по командному центру коалиции в районе Эль-Бурайка в Адене.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв конфликта возросло до 11 755 человек. С начала августа свои дома покинули более 320 тыс. человек, удары наносятся по медучреждениям и машинам скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Алла» сообщили о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам.

    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    11 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины.

    Российская делегация отправилась в Москву после завершения консультаций с американской и украинской сторонами в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу из пяти членов делегации и шести экспертов возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Источник сообщил о достижении соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров о континентальной безопасности.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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    11 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Швейцария направила эмиссара для контактов со сторонами переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Швейцарии направило главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Власти Швейцарии отправили главу департамента международной безопасности Габриэля Люхингера в Абу-Даби для контактов с участниками переговоров по Украине, передает ТАСС.

    «Посол Габриэль Люхингер находится в Абу-Даби, где поддерживает тесный контакт с причастными сторонами и ведет дискуссии с их представителями», – заявил руководитель службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.

    Бидо отметил, что все стороны, участвующие в текущих дипломатических усилиях, придают большое значение включению Швейцарии в процесс в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Днем ранее министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    11 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    При ударе Израиля по северу Газы погибли два палестинца

    Shehab: При израильском ударе по северу сектора Газа погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли два палестинца, еще несколько человек получили ранения.

    Израильский авиаудар по району Шейх-Радван на севере города Газа унес жизни двух палестинцев, еще несколько человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shehab.

    По данным министерства здравоохранения анклава, число погибших с момента вступления в силу перемирия 11 октября 2025 года достигло 1622 человек, еще 5878 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в результате израильской атаки по микроавтобусу на юго-западе города Газа погибли четыре палестинца.

    В том же месяце министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели еще семи человек при ударах израильской армии по сектору Газа.

    Летом эксперты ООН по правам человека заявляли о гибели свыше 1,2 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега Иордана с момента введения режима прекращения огня в октябре 2025 года.

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    11 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Иран и Оман достигли взаимопонимания по судоходству в Ормузе

    Галибаф: Иран и Оман согласовали маршруты в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по вопросам судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе.

    Галибаф сообщил о согласовании новых правил навигации с Оманом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. «Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе», – сказал он.

    Парламентарий отметил, что статус пролива не вернется к довоенному состоянию. По его словам, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ормузском проливе третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал перекрытие пролива серьезным дестабилизирующим фактором.

    В начале ноября председатель КНР Си Цзиньпин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид призвали восстановить нормальное судоходство в регионе.

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    11 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    «Нашим вооруженным силам удалось нанести удар по международному аэропорту имени короля Халеда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде тремя крылатыми ракетами. Операция успешно достигла поставленной цели», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении трех крылатых ракет хуситов.

    Во вторник йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

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    11 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    В Иране назвали утрату доверия к США препятствием для достижения соглашения

    Галибаф назвал утрату доверия к США препятствием для соглашения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Утрата доверия к Вашингтону и его чрезмерные требования препятствуют достижению соглашения между США и Ираном, заявил председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Галибаф назвал утрату доверия к США помехой для заключения соглашения между странами, передает ТАСС. «Достичь соглашения с Вашингтоном можно, если он будет придерживаться того, о чем договорились, и не будет вести себя так, чтобы разрушить доверие», – заявил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

    Парламентарий также указал на «стремление США навязать чрезмерные требования».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии сбили три ракеты хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.

    Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили ракеты по столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. «ПВО перехватили и уничтожили три крылатые ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении региона Эр-Рияд», – заявил Турки аль-Малики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

    Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила выпущенные баллистическую и крылатую ракеты.

    В воскресенье системы противовоздушной обороны перехватили две летевшие в направлении столицы королевства ракеты.

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    11 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Захарова призвала Израиль остановить деградацию ситуации в Газе

    Захарова: Россия призывает Израиль не допустить деградации ситуации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия призывает Израиль принять срочные меры для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая продовольствие, в первую очередь», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в секторе Газа из-за сильных ливней пострадали более 70 тыс. палаток временно перемещенных палестинцев.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия израильских властей в секторе Газа.

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    11 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    МИД анонсировал участие Лаврова в форуме по безопасности в Абу-Даби

    МИД: Лавров обсудит ситуацию вокруг Украины на форуме в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров 13–14 ноября посетит Абу-Даби для участия в Международном форуме по вопросам мира и безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Глава российского дипломатического ведомства примет участие в 17-м форуме «Сир Бани Яс», где изложит подходы Москвы к актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины и положение в Персидском заливе, передает РИА «Новости».

    На полях форума запланированы контакты главы МИД Сергея Лаврова с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Захаровой, стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Форум ежегодно организуется министерством иностранных дел ОАЭ для обсуждения ключевых политических и экономических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохранении трехстороннего формата переговоров в ОАЭ, несмотря на планы европейцев отправиться туда.

    В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Тогда же было отмечено, что вопрос украинского урегулирования стал лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

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    11 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Иран выразил готовность стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

    Галибаф: Иран может стать посредником между Эр-Риядом и хуситами

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о готовности Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы).

    По словам Галибафа, Иран готов оказать содействие в урегулировании разногласий между сторонами, если они обратятся с такой просьбой, передает РИА «Новости».

    «Мы готовы помочь Саудовской Аравии и движению «Ансар Алла» урегулировать разногласия между ними», – заявил Галибаф в интервью Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты йеменских хуситов.

    Во вторник движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco.

    В тот же день возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты.

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